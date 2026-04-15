Gesto de Ricardo João e Hugo gera revolta e Francisco Monteiro "explode"

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para reagir a um dos momentos mais comentados das últimas horas na Casa dos Segredos: a recusa de Ricardo João e Hugo em cantar os parabéns a Liliana dentro da casa.

A atitude dos dois concorrentes não passou despercebida ao vencedor do Big Brother 2023, que deixou uma mensagem carregada de ironia no Instagram. Sem mencionar diretamente os nomes, Francisco mostrou-se incrédulo com o comportamento: “Que bonito. Uma senhora que faz 34 anos, temos duas pessoas que sempre que podem apregoam as boas pessoas que são.”

Na mesma publicação, o comentador foi ainda mais longe e deixou uma farpa sobre o facto de Ricardo João e Hugo se terem mantido em silêncio durante o momento dos parabéns: “Presumo que não conheçam e não saibam cantar a música.”

Apesar do tom crítico, Francisco Monteiro preferiu não alongar demasiado a polémica e rematou com uma frase que está já a gerar reações entre os fãs do reality show: “Mas vejam por vocês. E eu fico-me por aqui.”

A publicação surgiu depois de os espectadores terem assistido ao momento em que Liliana celebrou o 34.º aniversário dentro da casa, sem contar com a participação de Ricardo João e Hugo na tradicional canção de parabéns. A atitude dos concorrentes dividiu opiniões nas redes sociais, com muitos fãs a considerarem o gesto desnecessário e frio.