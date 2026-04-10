Ricardo João debaixo de fogo: Afirmações sobre Ana geram revolta na casa e o clima ferve

Os ânimos exaltaram-se na casa mais vigiada do país. Depois de assistirem às imagens do que Ricardo João e Hugo disseram a respeito de Ana, os concorrentes manifestaram-se não calaram a revolta.

Tudo começou com a manifestação de desagrado dos concorrentes no pós especial do dia 8 de abril. Hugo acabou por proferir que Ana «limpa reformas a velhos», de forma a referir-se às profissões da concorrente. Recorde-se que Ana entrou na casa ais vigiada do país com o segredo: «À noite trabalho em lingerie», e de dia trabalha no cuidado a idosos. De seguida, após um desfile em lingerie de algumas concorrentes da casa, Ricardo tentou não ver e não negou o desconforto ao ter que assistir a isso.

Ana passou-se por completo ao sentir-se ofendida pelo que Hugo disse, bem como em relação à "incomodo" de Ricardo João ao vê-la desfilar de roupa interior. Mas não ficou por aqui e Ana acabou por «perder a cabeça» e dirigir-se a Ricardo, ficando a poucos centímetros do colega , durante a discussão.

Eva, Sara, Diogo, Ariana, Tiago e Jéssica vieram em defesa de Ana, e todos proferiram o seguinte a Ricardo João: «Não estiveste bem ao ter essa atitude em relação à Ana», alegando que a concorrente não estava a fazer mal nenhum ao desfilar em lingerie, e que a ideia nem sequer partiu dela. A discussão subiu de tom e a postura de Ricardo foi fortemente criticada por parte dos colegas.