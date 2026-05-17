Ricardo João volta a fazer das suas: Concorrente é nomeado diretamente pela Voz. E o que fez é grave

A gala do “Secret Story – Desafio Final” ficou marcada por uma decisão pesada da Voz, que mexe diretamente com o rumo do jogo dentro da casa e o protagonista é Ricardo João que, à semelhança do que aconteceu no Secret Story 10, voltou a fazer asneira ao revelar o que não devia.

O concorrente ficou automaticamente nomeado após ter incumprido uma das regras fundamentais do formato: revelar que era o cúmplice da Voz. A infração não passou despercebida ao soberano, que foi implacável e sancionou o nortenho de forma pesada.

A decisão foi imediata e colocou Ricardo João diretamente em risco de expulsão, numa altura em que o jogo se aproxima das fases mais decisivas. A revelação quebra uma das dinâmicas mais importantes do programa e leva a uma resposta firme da Voz, que decide avançar com a nomeação automática como forma de penalização.

Dentro da casa, o ambiente ficou tenso após o anúncio. Alguns concorrentes consideraram a decisão justa, enquanto outros ficaram surpreendidos com a severidade da consequência, num momento que volta a reforçar a imprevisibilidade do “Desafio Final”.

Com esta nomeação direta, Ricardo João passa a estar nas mãos do público, que terá agora a decisão final sobre a sua permanência no jogo, sendo que o concorrente pode sair da casa ainda hoje, uma vez que é noite de dupla expulsão.

Recorde-se que esta já não é a primeira vez que Ricardo João incumpre as regras do jogo. No Secret Story 10 - edição em que se deu a conhecer ao público - o concorrente deu pistas óbvias do seu segredo e ficou automaticamente nomeado.