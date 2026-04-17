Ricardo João vive momento insólito após sair do Secret Story. Descubra o que aconteceu

Ricardo João apanhou todos de surpresa ao desistir do Secret Story. Foi esta quarta-feira que Ricardo João deixou todos em choque ao anunciar que ia abandonar, naquele momento, a casa mais vigiada do País. «A minha missão já está cumprida», declarou.

E foi logo após cruzar a porta de saída, que Ricardo João viveu uma situação caricata. O bartender apanhou um Uber com destino ao hotel, mas acabou a ter uma companhia inesperada no carro. Isto porque, sem saber, acabou a partilhar a viagem na aplicação.

«Ontem apanhei um Uber, nem sabia que dava para partilhar. Do nada entra uma miúda no carro. Ela diz-me: ‘Não me acredito, tu desististe eras a pessoa que eu mais gostava, não acredito que saíste, fazias-me rir o dia todo e estás aqui comigo‘», contou.

«Ela pediu para tirar uma foto e disse que adorou a minha prestação. (…) Eu não sabia e apareceu-me Share e pronto, pedi Share», declarou, mostrando-se satisfeito com as primeiras abordagens e o carinho dos fãs. «O rapaz do hotel pediu-me para tirar uma fotografia comigo. Um outro casal também me reconheceu lá dentro”»

Veja todas as reações à desistência de Ricardo João

O Especial do Secret Story 10 desta quarta-feira, 15 de abril, ficou marcado por uma desistência inesperada. Ricardo João anunciou a sua intenção de abandonar a casa mais vigiada do País e deixou os colegas em choque total.

Depois de assistirem às imagens das fortes discussões que aconteceram durante o dia. Ricardo João foi chamado ao confessionário e admitiu a sua intenção de abandonar a casa mais vigiada do País. O concorrente admitiu: «A minha missão já está cumprida»

Mais tarde, na sala, o concorrente fez o anúncio ao grupo. E dirigiu pedidos de desculpa e dedicatórias especiais. Os colegas reagiram com um misto de surpresa e tristeza.

Veja aqui todas as reações:

Note-se que, nos últimos dias, Ricardo João tem protagonizado várias discussões na casa mais vigiada do País, tanto com Ana, como com Tiago.