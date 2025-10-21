Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

Ao Minuto

20:54
«Até as torneiras eram Chanel»: A história alucinante de Bruno que envolve a máfia e uma ex-paixão - Big Brother
01:51

«Até as torneiras eram Chanel»: A história alucinante de Bruno que envolve a máfia e uma ex-paixão

20:36
«Eu se fosse a ti, destratava»: Dylan dá 'conselho' a Bruno sobre concorrente - Big Brother
01:08

«Eu se fosse a ti, destratava»: Dylan dá 'conselho' a Bruno sobre concorrente

20:30
«A tua liderança está insustentável»: Leandro entra em despique com Raquel - Big Brother
04:26

«A tua liderança está insustentável»: Leandro entra em despique com Raquel

19:55
Pedro Jorge e Marisa em nova discussão acesa: insultos, ciúmes e críticas à relação - Big Brother
05:03

Pedro Jorge e Marisa em nova discussão acesa: insultos, ciúmes e críticas à relação

19:54
Dylan e grupo lançam farpas a Leandro e Rui garante que Fábio e Vera tiveram mais do que beijos - Big Brother
03:38

Dylan e grupo lançam farpas a Leandro e Rui garante que Fábio e Vera tiveram mais do que beijos

19:45
Marisa Susana acusada de ser ‘incendiária’ e de falar pelas costas: «O Bruno queria livrar-se do que tinha dito» - Big Brother
04:47

Marisa Susana acusada de ser ‘incendiária’ e de falar pelas costas: «O Bruno queria livrar-se do que tinha dito»

19:44
Expulsão de Vera gera nova polémica: discussão entre Liliana e Dylan envolve toda a casa - Big Brother
03:49

Expulsão de Vera gera nova polémica: discussão entre Liliana e Dylan envolve toda a casa

19:40
Marcia Soares revela já ter sofrido violência por parte de um namorado: «Uma pessoa que me deu uma lambada» - Big Brother
04:34

Marcia Soares revela já ter sofrido violência por parte de um namorado: «Uma pessoa que me deu uma lambada»

19:29
Dylan desabafa após o Especial: «O gajo que enfardou quatro chapadas num programa de televisão» - Big Brother
03:41

Dylan desabafa após o Especial: «O gajo que enfardou quatro chapadas num programa de televisão»

19:15
Liliana passada com atitude de Ana Cristina: «Foi só para apareceres, admite» - Big Brother
02:18

Liliana passada com atitude de Ana Cristina: «Foi só para apareceres, admite»

18:59
Inês e Bruno em clima tenso com Ana Cristina - Big Brother
03:52

Inês e Bruno em clima tenso com Ana Cristina

18:55
Raquel implacável com Liliana: «Eu não gosto de ti» - Big Brother
05:24

Raquel implacável com Liliana: «Eu não gosto de ti»

18:50
Última Hora: Explode uma discussão entre Pedro Jorge e Mariana em pleno direto - Big Brother
04:56

Última Hora: Explode uma discussão entre Pedro Jorge e Mariana em pleno direto

18:47
Pedro Jorge confronta Marisa: «Sinto que só sou eu que te procuro» - Big Brother
03:14

Pedro Jorge confronta Marisa: «Sinto que só sou eu que te procuro»

18:40
Há pessoas desconfortáveis nos grupos? Concorrentes são confrontados - Big Brother
06:18

Há pessoas desconfortáveis nos grupos? Concorrentes são confrontados

18:34
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior - Big Brother

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

18:22
Leandro está a apaixonar-se por Pedro Jorge? - Big Brother
01:37

Leandro está a apaixonar-se por Pedro Jorge?

18:19
Liliana fala sobre Zé a Fábio: «Não confio...» - Big Brother
04:03

Liliana fala sobre Zé a Fábio: «Não confio...»

18:12
É o fim? Liliana passada com Fábio: «Não quero um homem assim lá fora» - Big Brother
03:35

É o fim? Liliana passada com Fábio: «Não quero um homem assim lá fora»

18:00
Marcia Soares sobre Dylan: «Vai ser relembrado pelas quatro bofetadas e a Vera como mãe guerreira» - Big Brother
01:01

Marcia Soares sobre Dylan: «Vai ser relembrado pelas quatro bofetadas e a Vera como mãe guerreira»

17:36
Marisa Susana e Liliana falam de Inês pelas costas: «Veio para O Congela» - Big Brother
07:06

Marisa Susana e Liliana falam de Inês pelas costas: «Veio para O Congela»

17:28
Bruna: «Há aqui pessoas que não quero que adivinhem o meu segredo» - Big Brother
08:03

Bruna: «Há aqui pessoas que não quero que adivinhem o meu segredo»

17:09
Inês pensa ter descoberto o segredo de Dylan! Será que acertou? - Big Brother
02:02

Inês pensa ter descoberto o segredo de Dylan! Será que acertou?

16:50
Pedro Jorge passa-se com Marisa à frente de Leandro: «Estou farto de te aturar» - Big Brother
09:41

Pedro Jorge passa-se com Marisa à frente de Leandro: «Estou farto de te aturar»

16:49
Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan - Big Brother

Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

  • Secret Story
  • Há 2h e 11min
Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé - Big Brother

Ricardo Martins Pereira e Sara Veloso mostraram fotografias únicas do primeiro filho fruto da relação que os une.

Ricardo Martins Pereira foi pai pela quarta vez! O ex-comentador d'O Dilema, da TVI, já tem o primeiro filho fruto da relação com Sara Veloso nos braços e deu a novidade através das redes sociais.

«Mundo, aqui está o nosso Manuel Veloso Martins. Chegou esta terça, 21, depois de quase 24 horas a avisar que vinha aí. Abriu o olho às 00:25 horas e trazia 3,275 quilos de gente em 50,2 cm. Dizem que tem a boca do pai e, a julgar pela primeira noite, o feitio da mãe (fica ao vosso critério decidir se é uma virtude ou defeito). Bem-vindo, bebé. O mundo ganhou mais um benfiquista», escreveu, na legenda de um conjunto de fotografias em que mostra o rosto do menino.

Pode ver aqui a publicação: 

Temas: Ricardo Martins Pereira Filho

Fora da Casa

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

Há 1h e 11min
Após uma perda de 70 quilos, cara da TVI responde a críticas sobre estar “magro demais”

Após uma perda de 70 quilos, cara da TVI responde a críticas sobre estar “magro demais”

Há 1h e 30min
Marie declara-se ao namorado 32 anos mais velho — mas é um detalhe sobre “hematomas” que chama a atenção

Marie declara-se ao namorado 32 anos mais velho — mas é um detalhe sobre “hematomas” que chama a atenção

Há 2h e 1min
Marie e Fares mostram momentos de amor e cumplicidade após reconciliação: Todas as imagens aqui

Marie e Fares mostram momentos de amor e cumplicidade após reconciliação: Todas as imagens aqui

Há 2h e 5min
Eis uma foto rara de Fábio e Vera juntos antes do Secret Story

Eis uma foto rara de Fábio e Vera juntos antes do Secret Story

Há 3h e 27min
Assim é a cozinha de Maria Botelho Moniz num dia normal

Assim é a cozinha de Maria Botelho Moniz num dia normal

Hoje às 16:05
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

Ontem às 23:01
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Hoje às 12:03
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Há 2h e 40min
Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Hoje às 12:24
Ver Mais

Notícias

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão passo importante na relação: a novidade que está a encantar os fãs

Há 1h e 11min
Após uma perda de 70 quilos, cara da TVI responde a críticas sobre estar “magro demais”

Após uma perda de 70 quilos, cara da TVI responde a críticas sobre estar “magro demais”

Há 1h e 30min
Marie declara-se ao namorado 32 anos mais velho — mas é um detalhe sobre “hematomas” que chama a atenção

Marie declara-se ao namorado 32 anos mais velho — mas é um detalhe sobre “hematomas” que chama a atenção

Há 2h e 1min
Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

Há 2h e 11min
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Há 2h e 40min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Hoje às 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Hoje às 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Hoje às 09:38
Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Hoje às 09:30
Mário Jardel e Karen Gaidão vão ser avós: veja as primeiras imagens do neto!

Mário Jardel e Karen Gaidão vão ser avós: veja as primeiras imagens do neto!

Hoje às 08:12
Ver Mais Outros Sites