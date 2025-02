Ricky e Daniela Faria: Mais de 20 anos de amor que começaram na casa mais vigiada do país

Em 2002, o «Big Brother Famosos» catapultou vários nomes para a ribalta, mas o relacionamento entre Ricky Jorge e Daniela Faria foi, sem dúvida, um dos maiores marcos da edição. Ricky, então membro da banda Milénio, foi o grande vencedor do programa e, além do prémio de 20.000 contos (100.000€) , ganhou o coração de Daniela Faria. A atriz brasileira, conhecida por integrar elencos de novelas da TV Globo, fez uma mudança radical na sua vida e, por amor a Ricky, mudou-se para Portugal, dando início a um capítulo novo e promissor.

O amor, que surgiu dentro da casa mais vigiada do país, transformou-se numa relação sólida, que resistiu ao tempo e aos desafios da vida mediática. Ricky e Daniela deixaram para trás a vida de fama e escolheram viver com discrição e privacidade. Casados e com um filho, Guilherme, o casal mantém a sua vida longe dos olhares públicos e dos holofotes que um dia iluminaram o seu romance.

Agora, com 21 anos de história a dois, a história de Ricky Jorge e Daniela Faria é uma prova de que o amor verdadeiro pode sobreviver ao tempo e às pressões da fama.