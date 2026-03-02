As imagens do momento: Ricky em choque ao descobrir que Catarina e João já se envolveram

A noite de domingo trouxe uma despedida inesperada na casa do Secret Story 10. Ricky foi o concorrente menos votado entre os nomeados e acabou por abandonar o reality show, depois de reunir apenas 29% da votação do público. Pouco depois de sair, falou às redes sociais da TVI e descobriu segredos.

O ex-concorrente reconheceu que a decisão dos portugueses o apanhou desprevenido: «Sou muito sincero, não, não estava à espera. Pensei que os portugueses iam dar-me a possibilidade de continuar a minha cena, a jogar», confessou, revelando que acreditava que teria mais tempo para mostrar a sua estratégia.

A saída teve um impacto evidente em Liliana, que ficou na casa. Questionado sobre a reação da companheira, Ricky admitiu que a sua ausência pesa. «Uma perda enorme para ela. Era certamente o pilar», sublinhou, referindo-se ao papel de apoio que sentia ter no percurso da mulher dentro do jogo.

Numa conversa com a repórter digital Rita Vassalo, voltou a reforçar a surpresa com o resultado: «Não estava à espera. Pensei que os portugueses me fossem dar a possibilidade de mostrar a minha cena», reiterou.

Durante essa entrevista, foi ainda informado sobre novas aproximações na casa. Eva e Diogo são um casal há cinco anos e Catarina e João já se envolveram. As reações de Ricky foram espontâneas. Veja aqui o momento:

Ricky não escondeu a gratidão por quem o apoiou ao longo da experiência: «Obrigado por quem acreditou em mim. Não estou lá dentro, infelizmente, mas estou do lado de fora. Obrigado pela oportunidade e espero que consigam apoiar a minha Lili e que ela consiga chegar muito longe, porque ela também é uma menina de ouro», afirmou, visivelmente emocionado.

Com a sua saída, a competição ganha um novo rumo e Liliana terá agora de continuar sozinha num jogo que se torna, a cada semana, mais imprevisível.