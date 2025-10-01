Foi um dos primeiros casais a apaixonar-se num reality-show e agora celebram 23 anos de união

Se é fã do Big Brother desde o começo, deve lembrar-se de Ricky e Daniela, um dos casais que marcaram uma geração e que estão juntos até aos dias de hoje.

Os dois entraram no na primeira edição do Big Brother Famosos em 2002 e apaixonaram-se dentro da casa mais vigiada do País. Hoje celebram 23 anos de união e estão mais felizes do que nunca.

Nas redes sociais, Daniela partilhou várias fotografias da família que construiu com Ricky, acompanhadas de uma bonita declaração de amor.

«É meu amor, 23 anos de nós!!! A vida é boa com você! Amo estar com você! Já estamos quase metade das nossas vidas juntos e vamos para mais em nome de Jesus. Unidos, nos ajudando, nos amando, sendo parceiros de vida!», disse.

A ex-concorrente acrescentou: «Que continue sendo bom! Bom não… espetacular!!! Que fique melhor a cada dia! Te amo! Te quero! Te escolho todos os dias!!! Obrigada por tudo!!!».

Passados 23 anos, Ricky e Daniela vivem uma vida feliz e discreta, longe dos holofotes e com o filho, Guilherme, que atualmente já tem 20 anos e segue as pisadas do pai no mundo da música.

Recorde-se que Ricky fez parte do grupo musical Milénio e foi o vencedor dessa edição do Big Brother Famosos. Daniela, que foi atriz no Brasil e integrou elencos de novelas na TV Globo, mudou de vida por amor a Ricky.

Mais de 20 anos depois, Ricky e Daniela Faria continuam juntos e apaixonados. Percorra a galeria e veja as imagens!