Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal

Ricky foi o concorrente expulso do Secret Story 10 neste domingo, 1 de março. O concorrente esteve à conversa com Cristina Ferreira no Dois às 10 desta segunda-feira, 2, e não escondeu a surpresa ao perceber que Diogo e Eva são um casal verdadeiro.

«Não desconfiava. Sabia que existiria outro casal, mas sou sincero que não desconfiava. Não tinha chegado lá ainda, de todo. Tinha chegado a algumas teorias, mas pelos vistos nem estava perto», confessou à apresentadora da TVI.

Pode ver aqui o momento:

Já em estúdio, Ricky foi surpreendido com esta informação durante a entrevista que concedeu à nossa repórter digital, Rita Vassalo.

Mas o segredo que deixou o concorrente boquiaberto foi mesmo o de Catarina: «Um concorrente partiu-me o coração», que se refere a João.

Ora veja aqui o momento:

No chão, completamente desolada: Esta foi a reação de Liliana à expulsão de Ricky

A expulsão de Ricky do Secret Story 10 ficou marcada por um momento de grande emoção dentro da casa, sobretudo pela reação intensa de Liliana, que não conseguiu conter as lágrimas após a saída do marido.

Assim que percebeu que ele não regressava à Casa, Liliana acabou por ceder à emoção. Visivelmente em choque, a concorrente caiu no chão, lavada em lágrimas, enquanto os colegas tentavam confortá-la perante o momento difícil que estava a viver.

A despedida do casal revelou-se particularmente emotiva, com abraços prolongados e palavras de apoio antes da saída definitiva de Ricky. Depois da porta se fechar, Liliana mostrou-se inconsolável.

As imagens rapidamente se tornaram um dos momentos mais marcantes da noite, mostrando a forte ligação entre os dois concorrentes e o impacto emocional que a expulsão teve no ambiente da casa.

Nas redes sociais, a reação de Liliana gerou uma onda de comentários dos espectadores, divididos entre a tristeza pela separação do casal e a curiosidade sobre a forma como a concorrente irá agora adaptar-se ao jogo sozinha.

Com a saída de Ricky, abre-se uma nova fase para Liliana no reality show, que terá agora de reencontrar forças para continuar em competição sem o principal apoio emocional dentro da casa.