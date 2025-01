Rita Almeida deixa pista sobre o futuro a dois após abandonar a casa: «Vim deixar o meu currículo!»

Rita Almeida surpreende após expulsão e revela destino inesperado que deixou tudo e todos muito curiosos!

«Vim deixar o meu currículo!» Ex-concorrente do Secret Story Desafio Final visita local com significado especial para o seu namorado

Rita Almeida, a mais recente expulsa do Secret Story - Desafio Final, não perdeu tempo a seguir em frente e revelou um destino inesperado no dia seguinte à sua saída do Secret Story.

Após ter sido escolhida por Vânia Sá e Miguel Vicente para abandonar a casa, Rita Almeida esteve no programa «Dois às 10», onde conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua experiência no jogo.

No entanto, foi depois da entrevista que surpreendeu os seguidores nas redes sociais.

Rita Almeida revelou que foi até à funerária onde o namorado, Marcelo Palma, trabalha e brincou com a situação: «Vim deixar o meu currículo!», escreveu Rita Almeida numa publicação no Instagram.

A partilha da ex-concorrente rapidamente gerou reações de tudo e todos! Veja aqui a publicação:

