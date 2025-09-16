Catarina Miranda destruiu amizade de Afonso e Rita? Ex-concorrentes ‘excluíram-se’ da vida um do outro

As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

Catarina Miranda ainda agora saiu do Big Brother Verão e parece que já fez 'estragos'. A segunda classificada referiu, num direto do Instagram, que não pretende conhecer os amigos de Afonso Leitão - Rita Almeida e Marcelo Palma - e o que é certo é que Rita e Afonso deixaram de se seguir nas redes sociais.

Numa breve pesquisa pelos seguidores de Afonso Leitão, não encontramos nenhuma Rita Almeida. O mesmo acontece nos seguidores de Rita, onde não aparece nenhum Afonso Leitão, o que significa que os dois amigos se 'excluíram' da vida social um do outro.

Isto acontece numa altura em que Catarina Miranda fez um direto ao lado de Afonso Leitão e não deixou nada por dizer. A ex-concorrente foi questionada sobre se conhece Rita Almeida e Marcelo Palma, amigos do militar, e a resposta não podia ser mais direta.

«Rita e Marcelo não e não faço questão de os conhecer. Desculpa, é verdade, não faço questão de conhecer. Para mim, quem toca nele toca-me a mim também. Acho que não é preciso falar mais nada, é só a minha opinião», afirmou Miranda.

Depois, a ex-concorrente dirigiu-se a Afonso Leitão: «Não precisas de falar» (...) Então, é verdade. Não conheço nem quero conhecer». Afonso retorquiu: «Quem toca em mim? Já está a viajar ela».

Marcelo não perdeu tempo a reagir ao que foi dito por Catarina Miranda: «Entretanto não vamos dar importância a quem não merece, mas vamos dar sim à gala de ontem, o que acharam? Quero saber a vossa opinião!!», escreveu no X (antigo Twitter).