Rita Almeida pronuncia-se sobre a sua expulsão, que deixou todos a chorar: «Achei que não me iriam escolher»

A noite de dia 27 de janeiro de 2025, no Secret Story - Desafio Final foi de muitas emoções. Todos ficaram em choque com a expulsão de Rita, por escolha de Vânia Sá e Miguel Vicente, que tiveram de optar entre esta, Ossman e Sandrina, por terem sido os três concorrentes eleitos como plantas do jogo.

Hoje, dia 28, a ex-concorrente esteve no Dois às 10 com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, para contar tudo o que sentiu neste momento que a deixou em lágrimas.

Confessou aos apresentadores que doeu ter sido a escolhida para sair, de uma forma tão repentina, explicando até que acreditava que a decisão estivesse mesmo entre Sandrina e Ossman: «Achei que não me iriam escolher».

Veja o momento:

Depois deste momento delicado, chegou o momento de abrir votações para o próximo domingo e desta vez, quatro concorrentes ficaram nomeados:

INÊS MORAIS – 761 20 20 08

JOÃO RICARDO – 761 20 20 17

JOANA SOBRAL – 761 20 20 19