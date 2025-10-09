Polémica com Liliana. Rita Almeida reage e faz revelações pessoais impressionantes: «Nunca contei aqui»

Imagens tórridas. Assim foi o primeiro beijo na boca de Liliana e Fábio

As imagens da noite ardente de Liliana e Fábio, 24 horas após o fim do noivado com Zé

Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

A casa do Secret Story 9 continua a ser o centro das atenções e das emoções mais intensas. Depois de uma gala marcada por um momento que ninguém esperava, Liliana surpreendeu tudo e todos ao terminar o noivado com Zé, em direto, perante milhões de espectadores.

Pouco depois, a concorrente mostrou-se cada vez mais próxima de Fábio — e os dois já trocaram beijos e carícias dentro da casa, alimentando ainda mais o burburinho fora das paredes do reality show da TVI.

As reações nas redes sociais não se fizeram esperar, e entre as vozes que decidiram pronunciar-se está a de Rita Almeida, ex-concorrente do Secret Story, que recorreu à sua conta de Instagram para deixar um comunicado sincero e emotivo sobre toda a situação.

“Confesso que queria muito que este segredo fosse revelado. Foi e vai ser sempre errado aquilo que ela fez. Nada vai apagar as suas atitudes. Mas eu vejo isto de outra forma. A Liliana não merecia o Zé (...) e embora seja da pior maneira, a vida colocou as pessoas onde elas têm de estar neste momento, separadas”, escreveu Rita.

A ex-concorrente refletiu ainda sobre o peso dos comentários e das críticas dirigidas aos participantes dos reality shows, revelando até um episódio pessoal delicado:

“Quando ouviram por exemplo ‘ela por jogo é capaz de se envolver sexualmente com alguém’. Nunca contei aqui, mas a minha mãe chegou a ir para o hospital.”

Rita Almeida apelou ainda à empatia dos espectadores, lembrando que, apesar das polémicas, os concorrentes acabam por ser os mais afetados emocionalmente.

“Obviamente que a proporção de comentários excessivos sobre a Liliana ultrapassa qualquer reality que já existiu até hoje, mas também foi ela que se colocou nessa posição e será ela a ter as suas consequências.”

A ex-concorrente terminou a mensagem com uma nota de esperança, dirigindo palavras de apoio tanto a Liliana como a Zé:

“Espero que a Liliana desperte para o jogo e que ganhe força emocional para o que vai ouvir ainda lá dentro e cá fora. Quanto ao Zé, espero que acalmes o coração e que um dia encontres alguém que te mereça.”

Veja, em baixo, o comunicado da ex-concorrente.

Com a relação entre Liliana e Fábio a evoluir dentro da casa, e com o público dividido entre críticas e apoio, o Secret Story 9 promete continuar a dar que falar — dentro e fora das câmaras.