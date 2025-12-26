Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado

O mundo dos realities está em choque com a possível separação de um dos casais de ex-concorrentes mais queridos do público português: Rita Almeida e Marcelo Palma, que se conheceram e se apaixonaram no Secret Story 8.

A informação ainda não foi confirmada por nenhum dos dois, mas foi avançada pelo criador de conteúdos digitais, Fernandino Queirós, no Instagram.

«Pelo que se dizia, acho que ela ia passar o Natal com a família dele e acho que ela agora até está em Viseu e não está com ele», disse o influencer nas redes sociais, sublinhando que para já são apenas rumores.

Fernandinho sublinhou ainda: «Eles ainda não disseram nada, mas que realmente existe uma distância entre eles, existe».

O que é certo é que até à data, tanto Rita como Marcelo ainda se seguem no Instagram e mantêm as fotografias juntos.