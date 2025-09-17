Em dia de casamento, Rita Almeida e Marcelo Palma são inundados de mensagens: «Sejam muito felizes»

Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites

Foi dia de festa para Rita Almeida, 33 anos, e Marcelo Palma, 25 anos. O casal, que se tornou conhecido do grande público graças à participação no reality show da TVI “Secret Story – Casa dos Segredos”, marcou presença no casamento de amigos e partilhou o momento especial nas redes sociais.

No Instagram, Marcelo Palma publicou uma série de fotografias ao lado de Rita Almeida, exibindo o look escolhido para a cerimónia.

“Fomos só ali casar uns amigos”, escreveu, em tom divertido, na legenda das imagens.

A publicação não passou despercebida aos seguidores, que deixaram múltiplos elogios: "Casal sem competição, elegantes, charmosos e apaixonados sejam muito felizes. Parabéns 10 bonitos meses namoro" ou "Lindos. Sejam muito felizes. Merecem o melhor do Mundo". Entre os comentários, destacou-se o de Rita Almeida, que aprovou o registo com uma palavra carinhosa: “Gato”.

Desde que se conheceram, os dois ex-concorrentes têm construído uma relação sólida e cúmplice, marcada por momentos partilhados com quem os acompanha nas redes sociais. Sempre bem-dispostos, Rita Almeida e Marcelo Palma continuam a conquistar o carinho do público que os viu nascer para a fama dentro da “Casa dos Segredos”.

A construção de um futuro juntos

No passado mês de abril, no "Dois às 10", recordámos a história de Rita Almeida e Marcelo Palma, um amor que floresceu gradualmente. Para quem duvidava, o casal mostra-se cada vez mais apaixonado, como demonstrado nas fotografias da viagem a Porto Santo. Apesar da expectativa de um anel de noivado, este ainda não surgiu. A relação, que começou dentro da casa, teve um início hesitante, com Rita Almeida a recusar inicialmente Marcelo Palma.

Dentro da casa, a concorrente apaixonou-se por Marcelo e os dois começaram a namorar. No passado mês de março, o casal lançou a Marita, uma marca de vestuário online, unindo os seus nomes e a paixão pela moda.

Atualmente, vivem entre Viseu e Lisboa, mas procuram uma casa para construir um futuro juntos.

Veja, no vídeo em baixo, a passagem do casal pelo programa da manhãs da TVI.