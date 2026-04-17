Houve traição? Rita Almeida não deixa margem para dúvidas sobre o fim com Marcelo Palma 

Rita Almeida quebrou o silêncio sobre o fim da relação com Marcelo Palma, esta manhã, no programa Dois às 10, da TVI. O romance, que nasceu dentro da casa do Secret Story, conquistou os fãs do reality show, mas acabou por não resistir. A separação apanhou muitos de surpresa.

Sem entrar em grandes detalhes sobre o que levou ao término, Rita fez questão de esclarecer um ponto: não houve traição. Atualmente solteira, a ex-concorrente mostrou estar ainda «de coração fechado».

«Já tem namorado?», questionou Cláudio Ramos. «Não. Estou solteiríssima e com o coração fechado», respondeu Rita, sem hesitar, admitindo estar também «magoada»

Cláudio Ramos insistiu ainda sobre a possibilidade de uma terceira pessoa ter estado envolvida no fim da relação. «Existiu alguma Ariana na tua vida?», perguntou. Rita foi direta: «Não. Que eu saiba, não».

Recorde-se que o fim do namoro foi tornado público há cerca de dois meses.