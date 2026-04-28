Indireta para Marcelo Palma? Rita Almeida deixa mensagem enigmática: «Alguém te deve um pedido de desculpa?»

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Rita Almeida decidiu abrir uma caixa de perguntas para os fãs e deixou uma mensagem enigmática que está a dar que falar. Um internauta quis saber se alguém «deve um pedido de desculpa» à ex-concorrente do Secret Story 8 e esta não deixou nada por dizer.

«Sim. No entanto, eu acho que quando esses pedidos de desculpa não existem, é porque não se é empático, ou não se tem noção do que se fez. Acho que tudo tem um tempo. Se eles não existem nesse tempo, depois também já não fazem sentido», respondeu Rita Almeida.

Pode ver aqui a partilha em questão:

A resposta de Rita Almeida foi comentada pelos fãs na rede social X, que acreditam que se trata de uma indireta para Marcelo Palma, o ex-namorado da jovem, cuja relação terminou no fim do ano passado.

«Isto é o que estou a pensar?», questionou uma internauta. «Não sei, mas parece», reagiu outra.