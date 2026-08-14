Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

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Rita Almeida voltou a incendiar as redes sociais com uma publicação enigmática que está a dar que falar. A ex-namorada de Marcelo Palma partilhou uma frase sobre o eclipse, mas foram as palavras escolhidas que levantaram suspeitas entre os seguidores.

Rita Almeida voltou a dar que falar nas redes sociais e, desta vez, uma publicação no TikTok está a levantar suspeitas entre os seguidores. A ex-namorada de Marcelo Palma partilhou um vídeo acompanhado de uma descrição que rapidamente foi interpretada como uma possível indireta ao antigo companheiro.

«Não fiquei cega com o eclipse porque já estive tão cega que ficar mais é impossível», escreveu a ex-concorrente do Secret Story 8 na publicação.

A frase, partilhada numa altura em que o eclipse tem sido um dos temas em destaque, não passou despercebida aos internautas. Apesar de Rita não mencionar diretamente qualquer nome, a referência a ter estado “cega” no passado foi suficiente para que alguns seguidores associassem de imediato a mensagem à relação que manteve com Marcelo Palma.

Veja tudo.

 

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Temas: Rita Almeida Marcelo Palma Indireta Fim da relação

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