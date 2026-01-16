Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites

Rita Almeida tem estado afastada das redes sociais nos últimos tempos e, agora, regressou para falar sobre os dias «duros e desafiantes» que tem enfrentado.

Ainda que de forma indireta, a ex-concorrente do Secret Story 9 fala sobre a morte de Maycon Douglas, de quem era muito amiga. «Sei que tenho estado muito ausente nos últimos meses. Os últimos dias foram os mais duros e desafiantes, mas também me mostraram que é tempo de voltar a mim, cuidar de mim. Passo a passo», começou por escrever Rita, que também tem estado mais discreta no que à sua relação com Marcelo Palma diz respeito.

O casal não faz partilhas junto há algum tempo e isso levou a que surgissem rumores sobre uma possível separação. No entanto, Marcelo Palma e Rita Almeida chegaram juntos ao funeral de Maycon, que aconteceu no passado domingo, dia 11 de janeiro.

Rita Almeida acrescentou ainda: «Vou voltar a treinar, vou voltar aos trabalhos aqui no digital que estavam adiados. Peço desculpa por ter estado também ausente da loja, mas para a semana espero voltar com novidades e uma nova imagem. Tudo no seu tempo. Acima de tudo, cuidem de vocês e de quem cuida de vocês.»

Pode ver tudo aqui: