12:32
06:57

12:30
05:16

12:07
03:42

12:06
08:33

11:56
05:16

11:55
05:16

11:53
02:28

11:47
05:45

11:47
05:45

11:40
03:09

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

10:28
05:43

10:21
03:19

10:21
03:19

10:17
04:50

10:16
04:50

10:10
06:03

10:02
01:30

19:14
05:28

19:08
04:24

19:03
01:24

12:38
09:40

12:37
09:40

12:34
09:40

12:34
09:40

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

Rita Almeida regressa às redes sociais para fazer um balanço sobre os «últimos meses» em que tem estado mais ausentes, e fala ainda sobre «dias duros e desafiantes» que viveu com a morte de Maycon Douglas.

Rita Almeida tem estado afastada das redes sociais nos últimos tempos e, agora, regressou para falar sobre os dias «duros e desafiantes» que tem enfrentado. 

Ainda que de forma indireta, a ex-concorrente do Secret Story 9 fala sobre a morte de Maycon Douglas, de quem era muito amiga.  «Sei que tenho estado muito ausente nos últimos meses. Os últimos dias foram os mais duros e desafiantes, mas também me mostraram que é tempo de voltar a mim, cuidar de mim. Passo a passo», começou por escrever Rita, que também tem estado mais discreta no que à sua relação com Marcelo Palma diz respeito.

O casal não faz partilhas junto há algum tempo e isso levou a que surgissem rumores sobre uma possível separação. No entanto, Marcelo Palma e Rita Almeida chegaram juntos ao funeral de Maycon, que aconteceu no passado domingo, dia 11 de janeiro. 

Rita Almeida acrescentou ainda: «Vou voltar a treinar, vou voltar aos trabalhos aqui no digital que estavam adiados. Peço desculpa por ter estado também ausente da loja, mas para a semana espero voltar com novidades e uma nova imagem. Tudo no seu tempo. Acima de tudo, cuidem de vocês e de quem cuida de vocês.»

Pode ver tudo aqui: 

 

Temas: Rita Almeida Marcelo Palma Maycon Douglas

Há 3 min
Há 1h e 35min
Há 3h e 1min
Há 3h e 1min
Hoje às 14:15
Hoje às 12:06
Hoje às 10:37
18 set 2025, 16:18
Hoje às 11:13
15 jun 2025, 18:22
Ontem às 22:53
Há 3 min
Há 3h e 1min
Há 3h e 1min
Hoje às 14:15
Hoje às 12:06
01:55

30 dez 2025, 01:10
25 dez 2025, 14:00
25 dez 2025, 13:00
23 dez 2025, 21:31
04:33

23 dez 2025, 11:25
Hoje às 14:15
01:58

Hoje às 13:30
01:17

Hoje às 13:16
00:39

Hoje às 13:12
Hoje às 12:46
Há 1h e 49min
Há 2h e 24min
Há 2h e 39min
Há 2h e 45min
Há 2h e 57min
