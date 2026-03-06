Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira» - Big Brother

Rita Almeida falou pela primeira vez sobre o fim do namoro com Marcelo Palma, depois de receber várias mensagens de preocupação dos fãs.

Marcelo Palma anunciou o fim do namoro com Rita Almeida há pouco tempo, mas a ex-concorrente do Secret Story 8 tem mantido o silêncio sobre o tema. Agora, decidiu falar indiretamente sobre o assunto, depois de receber várias mensagens de preocupações dos fãs. 

Esta quinta-feira, 5 de março, Rita Almeida abriu uma caixa de perguntas nos stories do Instagram. Um internauta perguntou se a jovem estava bem e esta não hesitou em responder.

«Tenho várias mensagens a perguntar como estou. Eu sei que não tenho falado sobre mim nem como estou, mas porque não me faz sentido neste momento. Posso só dizer vos que estou focada em mim», começou por escrever.

E prosseguiu: «Ninguém melhor do que eu para cuidar de mim, ninguém melhor do que eu para organizar objetivos, ninguém melhor do que eu para lutar pelos meus sonhos. E é isso a prioridade sou eu.»

«E nunca se esqueçam que o mundo gira», completou

Pode ver tudo aqui:

Rita Almeida e Marcelo Palma apaixonaram-se no Secret Story 8 e viveram um romance durante quase um ano. Os rumores de uma possível separação começaram a surgir em dezembro, depois de o casal ter alegadamente passado o Natal separado. O ex-concorrente do reality show da TVI acabou por confirmar o término em fevereiro deste ano.

Temas: Rita Almeida Marcelo Palma Separação

