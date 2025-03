Vão viver juntos! Rita Almeida revela detalhes do futuro ao lado de Marcelo Palma

Rita Almeida e Marcelo Palma, ex-concorrentes do Secret Story, continuam a encantar os seguidores com a sua história de amor. Entre Viseu e Lisboa, a vida do casal tem sido mais feliz do que nunca. Em exclusivo para o Digital da TVI, Rita revela pormenores sobre novo passo: estão à procura de casa em Lisboa.

«A minha família toda adora-o. Já nos sentimos bem tanto cá em baixo como lá em cima», apesar de serem provenientes de zonas diferentes do país, têm encontrado o equilíbrio certo para estar com a família de ambos; ainda assim, querem assentar num lugar.

Os pombinhos decidiram que querem construir um futuro em Lisboa, de onde é natural Marcelo. «Eu preferia Viseu, mas ele não quer. É normal, ele tem o negócio dele por isso vimos cá para baixo (...) O objetivo agora é vir cá para baixo».

Veja o vídeo.