Exclusivo. Foi assim que Marcelo recebeu Rita após expulsão dramática

Rita Almeida foi expulsa do Secret Story – Desafio Final de maneira inesperada. O momento deixou todos em choque e em lágrimas. A decisão de Miguel Vicente e Vânia Sá, a pedido da Voz, foi vivida de maneira dramática entre os concorrentes.

Esta manhã, Rita Almeida esteve no Dois as 10 a dar a primeira entrevista. Já nos bastidores, Rita e Marcelo contaram mais pormenores das últimas horas. A ex-concorrente contou como o apoio do namorado – por quem se apaixonou dentro da casa na anterior edição – foi fundamental para enfrentar o momento.

«Saí a chorar, mas tive o apoio dele, acalmou-me logo. Estava cheia de saudades dele», contou, em exclusivo, Rita Almeida, revelando que a primeira coisa que aconteceu entre os dois foi um longo abraço.

«Primeiro foi logo um abraço apertado, ficámos 10 minutos no abraço. Depois foi colocar a conversa em dia, queria muito perceber se ele estava bem cá fora».

Já Marcelo contou que os planos do casal para os próximos dias é viajar e descansar. «Ainda não conversamos sobre nada, a única coisa que tenho em mente é viajar e desligar um bocado».

«Precisamos descansar e estar só eu e ele. Quero agradecer o apoio, todas as mensagens. Eu estou bem. Está tudo bem cá fora», acrescentou Rita.