Rita Almeida e Marcelo Palma: Amor no ar e um comentário misterioso que está a fazer todos a questionar o futuro do casal!

Rita Almeida e Marcelo Palma, ex-concorrentes do Secret Story, continuam a encantar os seguidores com a sua história de amor. O que é muito ativo nas redes sociais está a deixar todos a suspirar! Mas foi um pequeno comentário de Rita Almeida que deixou todos em alvoroço e com grandes expectativas para o futuro.

Um anel que está a gerar especulações

No comentário da fotografia de Marcelo os seguidores repararam num detalhe especial, um anel e um coração: «O mais gato (...)» escrito pela namorada Rita.

O post rapidamente acumulou milhares de gostos e comentários, com muitos seguidores a mostrarem entusiasmo e a pedirem esclarecimentos ao casal.