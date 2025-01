Saudades e amor à distância! Rita Almeida emocionada e Marcelo faz declaração inesperada: «Dois meses de nós (...)»

Lágrimas de amor e saudade: Rita Almeida emociona-se com saudades de Marcelo Palma no Desafio Final. Hoje, o casal faz precisamente dois meses de namoro e Marcelo celebra de forma muito especial...

O amor e a saudade marcaram a tarde desta quinta-feira, 16 de janeiro, na casa do Secret Story Desafio Final. Rita Almeida não conseguiu conter as lágrimas ao recordar o namorado, Marcelo Palma, no dia em que celebram dois meses de namoro.

Coração fora da casa!

Durante uma conversa emotiva com Iury Mellany, Rita desabafou sobre o receio de desiludir Marcelo enquanto está afastada dele: «Não sei o que possa estar a acontecer lá fora. A minha família conhece-me, mas com o Marcelo… só estamos juntos há dois meses. É tudo tão recente,» partilhou Rita, em lágrimas.

Iury, que já passou por uma situação semelhante durante a sua relação com Daniel Guerreiro, procurou acalmar Rita: «É normal, no início sentes tudo mais intensamente. Muitas coisas passam pela cabeça, mas ele sabe quem tu és. Não fiques assim.»

Marcelo Palma também sente a falta da namorada e fez surpresa especial... Veja aqui!

Enquanto Rita lidava com a saudade na casa, Marcelo Palma partilhou uma mensagem carinhosa no Instagram para assinalar a data especial. No seu story, escreveu: «2 meses de nós, princesa. As saudades já são muitas.»

Entre Emoções e Reflexões

Rita Almeida revelou que, apesar de ser uma experiência desafiadora, está a tentar manter-se focada no jogo sem perder a essência do que a define: «A minha família sabe como sou, mas é difícil não pensar no que o Marcelo pode estar a sentir,» desabafou.

Iury concluiu o momento de apoio com palavras de força: «Ele sabe a mulher incrível que tem. O importante é confiares nele e em ti.»

Um amor à prova...

Estes dois momentos especiais reforçaram a ligação entre Rita e Marcelo, e demonstraram como os laços amorosos podem ser testados em realidades tão intensas, quer dentro, quer fora do Secret Story Desafio Final.

