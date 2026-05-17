«Que Mulherão!»: Rita Almeida revela o segredo por detrás da transformação sem acompanhamento

Rita Almeida, ex-concorrente do Secret Story 8, deu que falar após partilhar uma notável transformação física conquistada exclusivamente através da sua força de vontade. A jovem recorreu às redes sociais na passada sexta-feira, 15 de março, para mostrar os resultados de um processo que foi muito além da perda de peso.

A ex-concorrente do reality show da TVI começou por admitir que os meses de fevereiro e março foram particularmente desafiantes, marcados por descuido alimentar e falta de regularidade no treino. Ainda assim, optou por não se culpabilizar:

«Passado/presente. Quando tirei a foto do lado esquerdo no início de março não sabia se algum dia iria partilhar, mas queria ficar com o registo de um lugar onde eu não queria voltar. Fevereiro e março foram meses complicados em que a minha cabeça e o meu corpo não estavam a reagir. Não tive tanto cuidado com a alimentação nem treinava com consistência. Hoje olho e não me culpo por esse desleixo, acho que todos temos fases menos boas que nos desligamos de nós desde que depois isso sirva como um empurrão para colocarmos o foco no que realmente importa.»

A partir desse momento de reflexão, Rita Almeida mudou de rumo. E mostrou que fez tudo sem recorrer a qualquer tipo de acompanhamento especializado:

«A partir daí treinei com mais consistência e passei a fazer muito cardio. A ecopista passou a ser dos meus lugares favoritos. A dada altura já nem ía pelo corpo, mas pela cabeça. Fiz todo este processo sozinha. Podia ter resultados mais eficazes e rápidos com acompanhamento? Claro que sim. Mas eu sei a força de vontade e a determinação que tenho quando quero algo. Talvez porque desde nova estou habituada a lutar pelo que quero sozinha porque sei do que sou capaz, mesmo que demore mais tempo.»

Longe de dietas restritivas ou rotinas inflexíveis, Rita deixou uma mensagem de equilíbrio e autoconhecimento:

«Hoje olho e tenho muito orgulho no processo. Procurei a melhor versão de mim. E isto não se trata só do físico, porque este processo também envolveu a parte mental. Utilizei tudo o que estava a sentir em força física. É duro? É. Comi chocolates e gomas pelo meio? Claro. Eu sou exigente comigo, mas a minha felicidade vai estar sempre acima e se me apetecia comer um chocolate de vez em quando ou jantar fora não recusava. Aliás os meus domingos em família é mesa cheia o dia todo e eu nunca me privei de nada. Trata se de equilíbrio, foco e respeitar o meu tempo. Acima de tudo que nada nem ninguém nos limite.»

A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios e mensagens de apoio dos amigos e dos fãs da ex-concorrente.