Depois de transformação corporal impressionante, Rita Almeida usa o fato de banho que mais favorece o corpo e recebe elogios

O verão já se faz sentir e há uma nova marca de swimwear nacional a conquistar atenções. Depois de uma transformação física que não passou despercebida aos seguidores, Rita Almeida voltou a dar que falar ao mostrar um dos modelos da sua recém-lançada marca, Rita do Mar Swimwear, recebendo uma onda de elogios nas redes sociais.

A ex-concorrente do Secret Story tem partilhado várias imagens da coleção, destacando peças que combinam elegância, sensualidade e versatilidade. Entre os modelos apresentados, um dos que mais se destaca é um fato de banho em tons neutros, pensado para valorizar a silhueta feminina.

O design inclui duas tiras frontais ajustáveis que criam um efeito visual de cintura mais marcada, enquanto um detalhe dourado ao centro acrescenta um toque sofisticado e ajuda a elevar o visual. Uma aposta que tem sido muito elogiada pelas seguidoras da empresária, que não poupam elogios à boa forma de Rita e à forma como as peças favorecem o corpo.

Mais do que uma proposta para usar na praia ou na piscina, a coleção foi concebida para acompanhar diferentes momentos de verão. Combinados com calças de linho, calções ou saias, os fatos de banho podem facilmente transformar-se em tops elegantes para um jantar ao pôr do sol ou um passeio à beira-mar.

O lançamento da Rita do Mar Swimwear representa a concretização de um objetivo antigo da ex-concorrente da TVI. A vontade de criar uma coleção de biquínis nasceu há vários anos, quando trabalhava numa loja ligada ao setor, mas acabou por ficar em pausa devido a desafios pessoais e profissionais.

Agora, Rita Almeida decidiu avançar e encontrou os parceiros certos para dar vida ao projeto. Para já, a marca aposta em modelos simples, intemporais e fáceis de usar, mas a criadora já revelou que pretende, no futuro, lançar peças totalmente desenhadas por si.

Mais do que uma coleção de verão, a Rita do Mar Swimwear surge também como uma mensagem de confiança e autoestima, incentivando as mulheres a sentirem-se bem no próprio corpo e a não desistirem dos seus sonhos, independentemente dos obstáculos pelo caminho.