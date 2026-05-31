O momento da verdade. Mãe de Afonso Leitão revela polémica com Catarina Miranda e o concorrente fica em choque

Depois de vários dias de controvérsia, comunicados e acusações públicas, Afonso Leitão foi finalmente confrontado com aquilo que tem acontecido fora da casa mais vigiada do País.

A primeira a entrar foi Rita Leitão, mãe do concorrente, que aproveitou a oportunidade para colocar o filho a par da situação que envolve Catarina Miranda. Ao ver a mãe no cubo, Afonso mostrou-se imediatamente emocionado e sem perceber o motivo daquela visita inesperada.

Foi então que Rita revelou aquilo que o concorrente desconhecia por completo: «A Catarina foi ao teu telemóvel, viu mensagens com o André, expôs publicamente e está a fazer uma destruição pública», contou.

Perante a revelação, Afonso tentou justificar o conteúdo das mensagens, lembrando que Catarina já tinha acesso ao telemóvel e conhecimento das conversas: «Dizias ao teu amigo para meter umas amigas lá em casa», explicou a mãe sobre uma das situações que mais polémica gerou.

Visivelmente indignado, o concorrente garantiu que nunca traiu a confiança da namorada.

Afonso fez questão de sublinhar que, se tivesse algo para esconder, nunca teria deixado o telemóvel nas mãos de Catarina.

A conversa tornou-se ainda mais emotiva quando Rita saiu em defesa do filho: «A Catarina está a destruir-te publicamente. Mas a mãe, o pai, os manos, os teus amigos... estamos todos aqui para ti. Queremos que continues aqui», afirmou.

As palavras da mãe acabaram por abalar profundamente o concorrente, que chegou mesmo a ponderar abandonar o programa.

Perante tudo o que ouviu, Afonso admitiu que a vontade imediata era desistir da experiência: «Vou fazer as malas», atirou. No entanto, Rita tentou travar a decisão impulsiva do filho e pediu-lhe para continuar na casa e lutar até ao fim.

Recorde-se que, pouco antes do início da gala, Catarina Miranda revelou que entrou decidida a terminar a relação, alegando ter descoberto novas mensagens de Afonso com outra mulher, alegadamente trocadas apenas quatro dias antes da entrada do concorrente no Secret Story - Desafio Final.

O aguardado frente a frente entre os dois promete agora marcar um dos momentos mais intensos desta edição.