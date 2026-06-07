Após acusações, mãe de Afonso quebra silêncio e deixa aviso: A «ser tratado pelo meu advogado»

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A "guerra" entre Catarina Miranda e a família de Afonso Leitão está longe de terminar.

A polémica entre Catarina Miranda e a família de Afonso Leitão continua a dar que falar. Depois de várias acusações e declarações públicas, Rita Leitão, mãe do concorrente do "Secret Story – Desafio Final", decidiu pronunciar-se através de um comunicado oficial.

Sem mencionar diretamente Catarina Miranda, a mãe de Afonso Leitão veio esclarecer que não realizou qualquer comunicação pública ou privada sobre os assuntos que têm sido alvo de discussão nas últimas semanas.

"Venho, por este meio, esclarecer que não tenho efetuado qualquer comunicação pública ou privada dirigida a terceiros sobre os assuntos que têm vindo a ser comentados, muito menos formulado acusações contra quem quer que seja", começou por escrever.

No mesmo comunicado, Rita Leitão lamenta ainda a divulgação de informações que considera falsas e que, segundo afirma, têm contribuído para associar o seu nome a situações das quais garante não ter qualquer envolvimento.

 

"Lamento que tenham sido divulgadas informações e alegações que não correspondem à verdade e que visam envolver o meu nome em situações às quais sou alheia", pode ler-se.

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A mãe do concorrente da TVI revelou também que o caso já está a ser acompanhado pelas entidades competentes, motivo pelo qual não pretende prestar mais esclarecimentos publicamente.

"Informo ainda que esta situação já se encontra a ser tratada pelas instâncias competentes, pelo que não farei quaisquer declarações ou esclarecimentos adicionais em plataformas públicas, meios de comunicação social ou redes sociais", afirmou.

Rita Leitão sublinhou ainda que qualquer questão relacionada com o assunto deverá ser encaminhada para o seu representante legal: "Qualquer assunto relacionado com esta matéria deverá ser tratado exclusivamente através do meu advogado, por ser essa a via adequada e legal para o efeito."

A terminar, agradeceu a compreensão dos seguidores e pediu respeito pela sua privacidade, numa altura em que a controvérsia continua a gerar forte repercussão nas redes sociais: "Agradeço a compreensão e o respeito pela minha privacidade e pelo normal decurso dos procedimentos em curso", concluiu.

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