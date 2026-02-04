Ao Minuto

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo - Big Brother

Rita Pereira já entrou no Big Brother... e não foi só uma vez! Recorde as passagens da atriz pela casa mais vigiada do País.

Rita Pereira já «entrou» em duas edições do Big Brother. Sim, leu bem! A atriz foi convidada a intervir em dinâmicas bem divertidas de dois reality shows distintos e nós trazemos-lhe esses momentos à memória!

A primeira vez foi em 2013. Rita Pereira entrou na casa do Big Brother VIP com as suas duas cadelinhas (Hyndia e Heyvi), para surpreender a amiga Sara Santos, que era concorrente. Na altura, Sara teve a difícil missão de ignorar o óbvio, bem como todos os outros moradores da casa mais vigiada do País, e a tarefa foi muito complicada.

Pode ver imagens desse momento na galeria que preparámos para si

A segunda vez que Rita Pereira entrou na casa mais vigiada do País foi em 2022, durante o Big Brother Famosos. A atriz também entrou para propor alguns desafios aos concorrentes, mas acabou a pregar-lhes algumas partidas!

Veja tudo aqui:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotografias de Rita Pereira

