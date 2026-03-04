O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

14:09
Sintonia inesperada. Sara e Luzia admitem: «Isto está a correr tão bem» - Big Brother
02:22

Sintonia inesperada. Sara e Luzia admitem: «Isto está a correr tão bem»

13:04
Conversas profundas: Norberto e Hélder falam abertamente sobre o jogo - Big Brother
06:14

Conversas profundas: Norberto e Hélder falam abertamente sobre o jogo

12:21
«Deixa de ser burra»: Eva e Diogo têm conversa a sós - Big Brother
04:02

«Deixa de ser burra»: Eva e Diogo têm conversa a sós

12:18
Luzia faz confissão inesperada a Sara: «Quando entram na minha casa têm de tirar as calças» - Big Brother
03:12

Luzia faz confissão inesperada a Sara: «Quando entram na minha casa têm de tirar as calças»

11:48
Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story - Big Brother

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

11:41
Sara e Luzia algemadas: Veja a reação das concorrentes - Big Brother
04:19

Sara e Luzia algemadas: Veja a reação das concorrentes

11:30
Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe - Big Brother
05:35

Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe

11:16
1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas - Big Brother

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

10:15
A moda está a pegar! Jéssica «converte» concorrente a dormir com o som do secador - Big Brother
01:12

A moda está a pegar! Jéssica «converte» concorrente a dormir com o som do secador

09:51
Partida! Norberto finge que chora desalmadamente e deixa colegas em preocupação máxima - Big Brother
03:48

Partida! Norberto finge que chora desalmadamente e deixa colegas em preocupação máxima

01:33
Sara ataca Eva forte e feio: «A mim enjoa-me, acho-te desinteressante» - Big Brother
03:20

Sara ataca Eva forte e feio: «A mim enjoa-me, acho-te desinteressante»

01:20
O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos - Big Brother
04:20

O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos

00:45
Acusações fortes e tensão alta. Casa divide-se em dois grupos e o clima aquece: «Quer estar em conflitos!» - Big Brother
02:32

Acusações fortes e tensão alta. Casa divide-se em dois grupos e o clima aquece: «Quer estar em conflitos!»

00:30
Sara sente-se «descartada» por Diogo e lança farpa: «Há muita gente para me aquecer os pés» - Big Brother
01:24

Sara sente-se «descartada» por Diogo e lança farpa: «Há muita gente para me aquecer os pés»

00:20
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas - Big Brother
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

00:13
Dinâmica de homens vestidos de mulher gera discórdia e Pedro tem reação que mereceu as palmas dos colegas - Big Brother
03:16

Dinâmica de homens vestidos de mulher gera discórdia e Pedro tem reação que mereceu as palmas dos colegas

00:10
Tiago considera que Ariana é «fraca» e a discussão instala-se: «Tanta paz vinda de ti!» - Big Brother
03:13

Tiago considera que Ariana é «fraca» e a discussão instala-se: «Tanta paz vinda de ti!»

23:45
Nova pista! A parede do jardim sussurrou aos concorrentes e deixou a casa virada do avesso - Big Brother
01:19

Nova pista! A parede do jardim sussurrou aos concorrentes e deixou a casa virada do avesso

23:37
«Tu gostas da Eva»: Ricardo João entala Diogo à frente de todos - Big Brother
01:39

«Tu gostas da Eva»: Ricardo João entala Diogo à frente de todos

23:16
Investida? Ariana faz provocação a Diogo: «Estás com medo?» - Big Brother
01:53

Investida? Ariana faz provocação a Diogo: «Estás com medo?»

23:02
João e Eva estão cada vez mais próximos e rumores adensam-se: «Acham que somos namorados» - Big Brother
01:33

João e Eva estão cada vez mais próximos e rumores adensam-se: «Acham que somos namorados»

22:52
Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?» - Big Brother
02:08

Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?»

22:38
Pós Especial, Eva desabafa com colegas sobre Sara e tece críticas à colega - Big Brother
03:25

Pós Especial, Eva desabafa com colegas sobre Sara e tece críticas à colega

22:25
Após dinâmica, Pedro impõe-se perante os colegas: «Sou um homem e ponto» - Big Brother
02:46

Após dinâmica, Pedro impõe-se perante os colegas: «Sou um homem e ponto»

22:23
Tiago recusa fazer dinâmica imposta por Sara e o mau ambiente instala-se - Big Brother
03:17

Tiago recusa fazer dinâmica imposta por Sara e o mau ambiente instala-se

Acompanhe ao minuto

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto - Big Brother

Aconteceu há quase 10 anos, na sexta edição do Secret Story e está na lista dos momentos mais marcantes de sempre.

O Secret Story é um programa de emoções fortes, que retrata a vida real de vários homens e mulheres fechados numa casa a descobrir segredos e desempenhar missões.

Já vamos na décima edição e ao longo dos anos muita coisa aconteceu, mas há momentos que se destacam como esta dupla expulsão numa gala em direto. 

Falamos de Rita Rosendo e Cláudio Coelho, concorrentes do Secret Story 6, que foram expulsos diretamente pela Voz na sequência de a terem desrespeitado fortemente, após uma decisão com a qual não concordaram. 

Em causa estava o facto de Rita ter respondido aos gritos do exterior quando não o podia fazer e ter perdido todo o seu dinheiro como consequência. Cláudio, que namorava com Rita na altura, condenou a decisão e usou palavras menos bonitas para com a Voz. Também Rita entrou pelo mesmo caminho.

Na habitual gala de domingo, os dois concorrentes fora confrontados com o sucedido e o soberano acabou por anunciar a sua decisão definitiva: os dois estavam expulsos do Secret Story.

Recorde o momento em cima.  

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM
Mais real do que isto? Só se for Premium. TVI Reality 24h, sites sem anúncios, benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Casal de ex-concorrentes do Secret Story retido no Dubai: «Acordámos sobressaltados com sirenes de madrugada»

Instrutor Marques desfaz-se em lágrimas em direto. E o motivo é Filipe Delgado
Temas: Rita Rosendo Cláudio Alegre Secret Story 6

Fora da Casa

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 15 min
Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Há 49 min
Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Há 3h e 22min
Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Há 3h e 41min
Pedro Jorge e Marisa levam os filhos à Disney. E o que vai ver agora é um verdadeiro “conto de fadas”

Pedro Jorge e Marisa levam os filhos à Disney. E o que vai ver agora é um verdadeiro “conto de fadas”

Há 3h e 56min
Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

Hoje às 10:28
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Há 3h e 33min
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

2 mar, 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Há 3h e 41min
Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Há 3h e 22min
Ver Mais

Notícias

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 15 min
Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Há 49 min
O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Há 1h e 59min
Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Há 3h e 1min
Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Há 3h e 22min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

Hoje às 00:20
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

2 mar, 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

2 mar, 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe
05:35

Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe

Há 3h e 19min
O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos
04:20

O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos

Hoje às 01:20
Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?»
02:08

Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?»

Ontem às 22:52
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
03:46

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto

Ontem às 14:46
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

2 mar, 01:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Subiu-lhe à cabeça": Inês Morais reage a acusação de ser "uma desilusão"!

"Subiu-lhe à cabeça": Inês Morais reage a acusação de ser "uma desilusão"!

Há 10 min
Bruna Gomes declara-se a Bernardo Sousa: "Pode ser uma foto torta, mas é a foto torta dele"

Bruna Gomes declara-se a Bernardo Sousa: "Pode ser uma foto torta, mas é a foto torta dele"

Há 2h e 14min
João Monteiro revela foto única: "Juntos em Miami"

João Monteiro revela foto única: "Juntos em Miami"

Hoje às 08:23
Nelson Fernandes com surpresa em vista: "Uma novidade muito especial"

Nelson Fernandes com surpresa em vista: "Uma novidade muito especial"

Hoje às 07:58
Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Ontem às 15:47
Ver Mais Outros Sites