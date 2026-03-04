Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Tornou-se uma das concorrentes mais marcantes do Secret Story 6 graças ao segredo bombástico que levou para dentro da casa: “Levei o meu amante ao meu casamento”. Falamos de Rita Rosendo, cuja profissão de taxista também deu que falar.

A revelação do segredo caiu como uma bomba e chocou Portugal, garantindo-lhe desde logo um lugar central na narrativa do programa. Na altura, Rita trabalhava como taxista e entrou no jogo determinada a defender o seu segredo, mesmo perante críticas e julgamentos.

Ao longo das semanas, foi mostrando outras facetas da sua personalidade e acabou por viver uma relação dentro da casa com Cláudio Coelho. Os dois protagonizaram um momento marcante, ao serem expulsos por desrespeito à Voz, que é soberana. Já fora do programa, a relação não resistiu e terminou pouco tempo depois.

Dez anos passaram desde essa experiência televisiva intensa e Rita Rosendo surge agora numa fase bem diferente da vida. Segundo as mais recentes fotografias que partilhou no Instagram, a ex-concorrente surge grávida de uma menina

Além da maternidade, também a imagem mudou: a antiga morena apresenta-se agora loira, simbolizando uma transformação pessoal e uma vida mais tranquila, longe das polémicas que outrora a colocaram no centro das atenções.

