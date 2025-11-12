Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Rita Santos preocupou os fãs com uma fotografia que partilhou recentemente. A ex-concorrente do Big Brother 2021 surgiu com o braço pisado e aproveitou para esclarecer tudo o que aconteceu.
«Já regressei ao trabalho e o susto já passou. Agora é só recuperar dos braços pisados e o organismo agora acaba por absorver o contraste que ainda tenho no braço», começou por escrever, na legenda da publicação que fez nos stories do Instagram.
Na semana anterior, Rita Santos tinha contado aos fãs que fez «uma TAC com contraste» e que «a veia rebentou e o contraste infiltrou-se no braço», o que a obrigou a ir para as urgências do hospital.
«Neste momento, tenho o braço bastante inchado e com dores, pelo que não consigo movimentá-lo e, para piorar, é o direito! Agora repouso e descanso! Já vale para o susto de uma infeção a sério!», adiantou.
