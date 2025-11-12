Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Ao Minuto

20:00
Leandro recebe convite surpreendente de ex-rival e a Voz atira 'achas para a fogueira' - Big Brother
04:15

Leandro recebe convite surpreendente de ex-rival e a Voz atira 'achas para a fogueira'

19:49
«Mas estão a picar quem lhes deu a mão!»: Leandro fala do seu grupo nas costas - Big Brother
04:50

«Mas estão a picar quem lhes deu a mão!»: Leandro fala do seu grupo nas costas

19:49
«Tanto ódio que destilava dela...»: No quarto ao lado, concorrentes criticam nova ligação de Bruno e da ex-rival - Big Brother
03:46

«Tanto ódio que destilava dela...»: No quarto ao lado, concorrentes criticam nova ligação de Bruno e da ex-rival

19:35
Última Hora: A casa do Secret Story está a ser invadida e há alguém que é roubado - Big Brother
06:19

Última Hora: A casa do Secret Story está a ser invadida e há alguém que é roubado

19:33
«Incomoda-me a cena do barulho na cama...»: Bruno confessa a Inês e Dylan - Big Brother
01:14

«Incomoda-me a cena do barulho na cama...»: Bruno confessa a Inês e Dylan

19:02
O que existe entre Inês e Dylan é forçado e não existe nada de verdadeiro entre os dois? Quem o diz é... - Big Brother
02:37

O que existe entre Inês e Dylan é forçado e não existe nada de verdadeiro entre os dois? Quem o diz é...

18:59
Nova pista levanta suspeitas sobre traição e segredos antigos - Big Brother
02:28

Nova pista levanta suspeitas sobre traição e segredos antigos

18:54
«Quero muito namorar contigo e...»: Após clima de tensão, o casal troca juras de amor - Big Brother
04:39

«Quero muito namorar contigo e...»: Após clima de tensão, o casal troca juras de amor

18:52
Pedro faz análise a Fábio e o grupo reage em peso: «Carisma... metia zero» - Big Brother
05:36

Pedro faz análise a Fábio e o grupo reage em peso: «Carisma... metia zero»

18:43
«Estás a ameaçar-nos?»: Ana e Pedro Jorge reagem a aviso de concorrente - Big Brother
03:26

«Estás a ameaçar-nos?»: Ana e Pedro Jorge reagem a aviso de concorrente

18:24
Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz - Big Brother
03:36

Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz

18:10
«É aí que eu acho que a Marisa larga o veneno»: Teresa Silva é implacável com a concorrente - Big Brother
02:00

«É aí que eu acho que a Marisa larga o veneno»: Teresa Silva é implacável com a concorrente

17:57
Liliana perde a calma e quase cai ao chão em plena discussão: As imagens mais marcantes da tarde aqui - Big Brother
03:11

Liliana perde a calma e quase cai ao chão em plena discussão: As imagens mais marcantes da tarde aqui

17:42
Concorrente fez um empréstimo para comprar um carro de luxo: «Fiquei a pagar 1000 e tal euros por mês» - Big Brother
03:47

Concorrente fez um empréstimo para comprar um carro de luxo: «Fiquei a pagar 1000 e tal euros por mês»

17:25
Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro - Big Brother
03:15

Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro

16:56
«O rapaz parece um mono por tua causa! Vais ser desmascarada até ao fim»: Alta tensão entre Pedro e Liliana - Big Brother
02:30

«O rapaz parece um mono por tua causa! Vais ser desmascarada até ao fim»: Alta tensão entre Pedro e Liliana

16:54
«És uma insegura, não tens nada... vai aprender para a cama»: Pedro leva Liliana ao limite que quase cai ao chão - Big Brother
02:43

«És uma insegura, não tens nada... vai aprender para a cama»: Pedro leva Liliana ao limite que quase cai ao chão

16:53
«És uma triste (...) dás-me pena, és fraca!»: Gritos entre Pedro e Liliana reinam na casa - Big Brother
02:15

«És uma triste (...) dás-me pena, és fraca!»: Gritos entre Pedro e Liliana reinam na casa

16:37
Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo - Big Brother

Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

16:34
«Estás a anular-te (...) ela acaba por te abafar»: Pedro não deixa nada por dizer à amiga - Big Brother
04:20

«Estás a anular-te (...) ela acaba por te abafar»: Pedro não deixa nada por dizer à amiga

16:15
«Tenho de me fechar por causa do meu segredo também»: Pedro acaba de dar pista - Big Brother
02:01

«Tenho de me fechar por causa do meu segredo também»: Pedro acaba de dar pista

16:10
Para Bruno, Marisa Susana é 'protagonista' e Leandro apenas fez uso dos amigos? - Big Brother
03:38

Para Bruno, Marisa Susana é 'protagonista' e Leandro apenas fez uso dos amigos?

15:59
«A Marisa Susana foi a única que foi em teu auxílio»: Bruno faz elogio surpreendente à ex-rival - Big Brother
03:37

«A Marisa Susana foi a única que foi em teu auxílio»: Bruno faz elogio surpreendente à ex-rival

14:59
Bruno, Marisa Susana e Pedro Jorge partilham almoço: «Sempre o apoiei, não foi para as câmaras» - Big Brother
05:06

Bruno, Marisa Susana e Pedro Jorge partilham almoço: «Sempre o apoiei, não foi para as câmaras»

14:34
Fábio causa discussão acesa entre Liliana e Ana: «Sim, namoramos» - Big Brother
06:42

Fábio causa discussão acesa entre Liliana e Ana: «Sim, namoramos»

Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

  • Secret Story
  • Há 1h e 15min
Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...» - Big Brother

Ex-concorrente do Big Brother revela: «Já vale para o susto de uma infeção a sério».

Rita Santos preocupou os fãs com uma fotografia que partilhou recentemente. A ex-concorrente do Big Brother 2021 surgiu com o braço pisado e aproveitou para esclarecer tudo o que aconteceu.

«Já regressei ao trabalho e o susto já passou. Agora é só recuperar dos braços pisados e o organismo agora acaba por absorver o contraste que ainda tenho no braço», começou por escrever, na legenda da publicação que fez nos stories do Instagram.

Na semana anterior, Rita Santos tinha contado aos fãs que fez «uma TAC com contraste» e que «a veia rebentou e o contraste infiltrou-se no braço», o que a obrigou a ir para as urgências do hospital. 

«Neste momento, tenho o braço bastante inchado e com dores, pelo que não consigo movimentá-lo e, para piorar, é o direito! Agora repouso e descanso! Já vale para o susto de uma infeção a sério!», adiantou.

Pode ver aqui a imagem em questão:

Ainda se lembra de Rita Santos, ex-concorrente do Big Brother 2021? Pode recordá-la na galeria que preparámos para si

Temas: Rita Santos Big Brother

