Favorito inesperado? Rita Almeida aposta vencedor do Secret Story e deixa recado

Rita Almeida aposta no grande vencedor: Refere João Ricardo como justo finalista, e acredita que Diogo Alexandre tem mais hipóteses de vencer pela sua postura equilibrada no jogo.

Rita Almeida, ex-concorrente do Secret Story, esteve no programa «Dois às 10», um dia após a sua saída do reality show, conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua participação e expectativas para a grande final, que é já dia 31 de dezembro.

Durante a entrevista, Cláudio Ramos perguntou diretamente à ex-concorrente: «Diogo Alexandre ou João Ricardo?». Sem hesitar, Rita respondeu: «Para vencer? Diogo Alexandre.»

A ex-concorrente justificou a sua escolha, explicando que, embora inicialmente tivesse considerado João Ricardo um jogador muito forte, acredita que ele começa a perder o controlo e a postura: «Eu achei, de início, o João muito forte. Aliás, durante muito tempo achei o João muito forte. Acho que ele agora começa a perder um bocadinho o controlo». Revelou que ao se despedir de João Ricardo disse: «Não percas a cabeça». Rita confessou que espera que João Ricardo se aguente no jogo porque o considera um justo finalista: «O João fez muito do programa.»

Rita Almeida destacou ainda os três nomes que considera fundamentais na competição: «João Ricardo, Leo, e Diogo Alexandre» Reforçou a sua opinião sobre a postura de Diogo Alexandre: «O Diogo está muito seguro de si, não vai perder o controlo», afirmou, colocou-o como o principal candidato à vitória dos cem mil euros.