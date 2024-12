Rita foi surpreendida por ex-concorrente do Secret Story com um pequeno-almoço na cama: «Sempre soube...»

Na útlima gala do Secret Story – Casa dos Segredos, Rita foi a concorrente expulsa pelo público, uma vez que obteve a menor percentagem de votos para salvar com apenas 48%. Fora da casa, a ex-concorrente tem partilhado momentos nas redes sociais junto a amigos que fez dentro da casa.

Esta terça-feira, dia 10 de dezembro, Rita partilhou um pequeno-almoço especial preparado pela também ex-concorrente, Ana Costa! «Sempre soube que ela era especial, hoje acordei assim», escreveu.

Desde que abandonou o jogo que tem aproveitado para se reunir com outros ex-colegas de casa, como Juliana, Diogo Afonso e Daniela.

Mais sobre a saída de Rita...

Em conversa com a repórter Mafalda Oliveira, Rita começou por dizer sobre o jogo: «Foi um verdadeiro desafio. Foi cansativo a nível emocional. Sinto que já estava a mostrar agora mais a Rita jogadora que não conseguia mostrar tanto no início. Estava a contar que pudesse sair hoje por causa do que eu acho que se estava a passar lá dentro. Saio triste, achei que podia dar ainda muito mais, mas é o que é».

«A maior sorte que eu encontrei lá dentro foi ter encontrado o Marcelo»

Ao chegar a estúdio, Rita viveu momentos de tensão com o ex Ruben, que se recusou a levantar-se para receber a amiga de braços abertos. Relembre o momento aqui e saiba tudo o que se passou.

Sobre este momento, Rita pronunciou-se: «Não estava à espera, não sei o que é que se passou cá fora, não percebi, também não percebi a justificação dele, lá dentro tentei tratá-lo sempre com respeito, evidenciei muitas vezes que o achava um concorrente muito forte. E achava, na minha opinião achava, não foi nada à toa»,

Questionada se vais querer continuar a manter contacto com Ruben, Rita afirma querer cortar relações: «Eu sempre disse lá dentro... Que a partir do momento que eu vi que ia entrar com ele, que iria tratá-lo como jogador. Isso foi difícil, foi eu começar a olhar para ele enquanto concorrente, agora estou cá fora, se também foi esta a receção, também não tenho mais nada para falar com ele».

Veja aqui: