Lágrimas e discórdias: Jéssica mostra-se implacável com comentário de Rita: «Achei necessário? Não!». Saiba tudo

Rita comenta sobre Jéssica: «Eu quero mesmo que ela fique (…) se eu digo as coisas a toda a gente, também tenho de lhe dizer»

Rita comenta com Marcelo: «Eu noto alguma diferença na Jéssica»

Rita tenta resolver mal-entendidos com Jéssica, mas a conversa acaba em choro!

Conflito entre Rita e Jéssica : Durante uma dinâmica, Rita questionou Jéssica sobre o seu comportamento, alertando-a que se "der tudo" de forma exagerada, poderia prejudicar-se. Jéssica defendeu a sua postura, afirmando que estava apenas a divertir-se e a ser autêntica.

Desentendimento no jardim : Rita continuou a provocar Jéssica, perguntando-lhe se achava que Leo poderia criticar a sua atitude como fez com Marcelo. Jéssica não gostou da abordagem e defendeu que tinha o direito de falar sobre o que a fazia sentir orgulhosa.

Emoção à flor da pele: Jéssica, visivelmente afetada, abandonou a conversa em lágrimas, sublinhando a sua necessidade de ser fiel a si mesma e a sua vontade de expressar-se livremente. O episódio levantou dúvidas sobre a relação entre as duas e a dinâmica do jogo na casa.

A mais recente dinâmica do Secret Story – Casa dos Segredos reacendeu os ânimos entre os concorrentes, particularmente entre Rita e Jéssica. Durante a atividade, destinada a analisar notícias fictícias espalhadas pela casa, surgiram trocas de opiniões que rapidamente escalaram para um clima de tensão.

O confronto na sala durante a dinâmica

João Ricardo, num tom provocador, questionou Rita sobre um girassol que Rita havia recebido para oferecer a alguém por "sorte". A resposta de Rita foi direta: "Neste momento, a Jéssica, porque tenho receio que, se quiseres dar tudo esta semana, depois não seja demasiado."

Jéssica, visivelmente incomodada, rebateu com um discurso assertivo: "O tudo ou nada, eu não ando aqui a dar tudo, não ando a berrar, não ando atrás das pessoas a querer reagir, a discutir, eu estou-me a divertir. O que acontecia era pensar e não verbalizar. Sábado tive um sonho, sonhei que a minha mãe me disse ‘continua a ser a mulher que tu és’. Vou ser a Jéssica que eu sou, não estava a ser uma Jéssica num todo. Eu vou ser a Jéssica, dar a minha opinião quando estiver de a dar, não forçar nada".

Rita comentou dando o sue ponto de vista: "Estás nomeada, se quiserem mostrar algo diferente, no entanto estamos na terça-feira, se quiseres dar muito e demasiado depois isso te possa prejudicar".

Jéssica: "Eu sou equilibrada, mas entendo o que estás a dizer".

Na vez de Rita fazer uma pergunta a alguém, a concorrente aproveitou o tema em questão para perguntar a Leo, que deixou Jéssica visivelmente incomodada: «Disseste que o Marcelo de há uns dias para cá tem sido demasiado, diferente do que foi até hoje, sendo que estás mais perto da Jéssica, achas que no final da semana podes vir a dizer isso da Jéssica?».

Após a dinâmica, o desentendimento continuou no jardim, onde Rita confrontou Jéssica sobre o impacto das suas ações.

Jéssica não escondeu o desconforto: “A pergunta que fizeste ao Leo… Vens-me buscar a mim à baila, mas está tudo bem. Era a tua pergunta e fizeste a pergunta que quiseste, se eu achei que era necessário? Não, mas está tudo bem (…) A diferença é que eu não ando a berrar, estou-me a divertir.” Apesar de tentar manter a calma, o impacto emocional foi evidente quando a concorrente afastou-se em lágrimas, afirmando: “Senti-me orgulhosa. Quando faço algo de que me orgulho, desculpa, mas eu vou falar disso.”

Mal-entendidos resolvidos

Após a conversa do jardim, Jéssica regressou e voltou a esclarecer tudo com Rita. Rita garantiu que o que disse na dinâmica não foi com o intuito de atacar a amiga.