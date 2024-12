Rita desconfiada do segredo de Leo: «Não acho que ele tenha 25 anos. Ontem dei-me conta de uma coisa»

No Secret Story - Casa dos Segredos, as teorias e as pistas dos segredos continuam a dar a volta às cabeças de todos os concorrentes. Ontem, dia 21 de novembro de 2024, Rita carregou no botão dos segredos, acertou no segredo de Leo sem saber mas... acabou por desistir da aposta.

Hoje, dia 22, Rita continua a pensar no segredo do colega sem parar. Partilhou algumas teorias com Gonçalo e Margarida e voltou a referir a frase que levou a confessionário, não sabendo que está correta: «Descobri no funeral do meu companheiro que ele é casado com uma mulher».

No entanto, Rita mostrou estar desconfiada de algo mais sobre Leo. «Não acho que ele tenha 25 anos. Ontem dei-me conta de uma coisa...» revelou a concorrente, contando que sentiu que Leomarte deu a entender ser mais velho, sem se aperceber.

Veja a conversa toda e entenda:

Recorde o momento em que Rita arriscou e tentou desvendar o segredo de Leomarte, mas não foi em frente com a sua suspeita...

No confessionário, Rita afirmou qual seria o segredo de Leomarte: «Descobri no funeral do meu companheiro que ele era casado com uma mulher».

«Foi baseado numa pista. Pode fazer sentido para ti porque envolve três pessoas e envolve morte», explicou-se Rita. «Coisa mais surreal que já ouvi nesta casa (...) Engraçado», disse Leomarte ao tentar defender o seu segredo e impedir que a colega fosse em frente. («Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral» - este é o segredo que esconde Leomarte)

A concorrente acabou por optar desistir e não seguir em frente com a intenção de tentar desvendar o segredo, não sabendo que estava certa.

No confessionário com Leo, a 'Voz' confirmou que o segredo seria validado caso Rita tivesse seguido em frente.

Sobre outros segredos...

Na casa, já se descobriram os segredos de Maycon e Renata (somos um casal falso) , de Rita e Ruben (já me envolvi com um/uma concorrente da casa), de Margarida e Gonçalo (somos um casal) e de João Ricardo (participei numa novela da TVI).

Cá fora, o público já conhece todos os segredos: