Alerta romance! Rita e Marcelo revelam a forma caricata como têm guardados os contactos um do outro no telemóvel

Rita e Marcelo continuam a viver um clima de romance fora da casa do Secret Story - Casa dos Segredos, ainda mais na semana mais romântica do ano, em que se comemora o dia de São Valentim, ou dia dos namorados.

Estiveram recentemente no Em Família e, nos bastidores, fizeram uma revelação surpreendente: revelaram em exclusivo ao Digital da TVI a forma caricata como têm guardados no telemóvel, os contactos um do outro.

Rita escreveu «Vida» no nome do contacto de Marcelo e este, colocou um emoji de coração vermelho e um anel.

Marcelo revelou ainda, alguns conselhos para os casais deste país.

Veja tudo aqui: