Difícil controlar? Do sinal de consentimento ao duche a sós, Rita e Marcelo já não se escondem

Rita e Marcelo, concorrentes do Secret Story, vivem agora um relacionamento mais forte, após altos e baixos, numa altura em que são oficialmente namorados.

Com a saída de Ruben, o casal mostra-se mais apaixonado, com várias trocas de afeto e momentos íntimos na madrugada e ao acordar.

Marcelo e Rita acreditam que a relação está a evoluir bem e sentem-se mais seguros e confiantes um no outro.

Rita e Marcelo conheceram-se e apaixonaram-se dentro do Secret Story e apesar de a relação ser marcada por altos e baixos – também devido à presença do ex de Rita, Ruben, no jogo – os dois parecem agora ter encontrado finalmente a paz.

Numa altura em que Ruben já não está casa - pois foi o último concorrente expulso pelos portugueses - e Rita e Marcelo já são oficialmente namorados, os dois concorrentes mostram-se mais próximos e apaixonados do que nunca, com diversos momentos de carinho e manifestações de amor.

Durante a madrugada, Rita e Marcelo trocavam carinhos e a Voz soltou a faixa do sinal de consentimento. Rita mostrou-se apreensiva em «estragar a sua dignidade» e ainda provocou Marcelo: «Se eu fizer, portas-te bem?».

Já na manhã seguinte, o casalinho acordou bem juntinho e depois de muitos mimos foi para o duche, onde tomou um banho bem romântico a dois, com beijos quentes e prolongados à mistura, ao som de uma música romântica.

No confessionário, Marcelo assumiu à Voz que está difícil controlar «as hormonas»: «Está fácil. Fácil que é como quem diz. Obviamente que não é uma tarefa propriamente fácil, já estamos aqui há dois meses, o sentimento cresce», disse.

«Olho para ela, vejo uma grande mulher, que eu gosto muito. E são momentos mais sentimentais, acho que estamos a construir algo e bonito e que lá fora pode resultar», acrescentou Marcelo, visivelmente envolvido.

Também Rita reconheceu que a relação está a ficar cada vez mais forte: «Sinto que nós os dois estamos cada vez mais leves, mais seguros do que sentimos, por isso tem tudo para correr bem. Pelo menos acredito nisso», rematou a concorrente.