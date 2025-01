Marcelo quer ensinar Rita a maquilhar mortos? Ex-concorrente revela: «Estão fartos de nos pedir esse vídeo e irá acontecer»

Rita e Marcelo continuam a dar que falar! Este é um dos casais mais acarinhados pelo público desde que se apaixonaram nesta emocionante edição do Secret Story 8. Rita voltou ao jogo e é concorrente do Desafio Final. Marcelo, cá fora, mostra apoio à namorada. O ex-concorrente tem marcado presença nas galas e concedeu uma entrevista em exclusivo para o digital da TVI, com a repórter Rita Vassalo.

Marcelo confessou sentir que os últimos dias, desde que a parceira entrou na casa, têm sido intensos: «Têm sido dias de nervosismo e de querer que corra tudo bem, mas sem dúvida que estou a gostar da prestação dela e estou cá fora a apoiar. Quero que vá o mais longe possível».

Neste Desafio Final, os ânimos estão animados desde o início! Teresa Silva foi capitã convidada durante os primeiros dias do reality show.

A comentadora afirmou que Rita não dá muito ao jogo e, cá fora, Marcelo reagiu a essas afirmações: «Secalhar a Teresa não estará no mesmo jogo que a Rita. A Rita acaba por argumentar bem com a Teresa. A Teresa acaba sempre por ficar sem resposta. Diz que é uma planta, mas anda sempre à procura da Rita. Andar sempre com o nome da Rita acho que isso de planta não quer dizer nada».

Sobre a relação fora da casa, antes de a concorrente reentrar no jogo, Marcelo afirma viver dias felizes junto da amada, mas que só a quer reencontrar no final deste novo desafio.

O maquilhador de mortos revelou ainda não ter ensinado Rita a maquilhar, mas que, o casal fará um vídeo no futuro.

Saiba tudo sobre este amor...

O casal esteve, na véspera de Natal, no programa «Dois às 10», onde partilharam pormenores sobre a sua relação fora da casa.

Marcelo começou por tranquilizar, assegurando que o casal está a viver uma vida mais serena e despreocupada: «Muda tudo. O facto de podermos estar mais descontraídos faz toda a diferença.»

Quanto aos planos para o Natal, os dois revelaram que vão passar esta época especial juntos e acompanhados pelas respetivas famílias. Rita explicou: «Ainda estamos a organizar tudo. Hoje é com ele e amanhã vamos para Viseu.»

Cláudio Ramos, sempre atento aos detalhes, não resistiu a perguntar a Rita se Marcelo continua a ser um namorado ‘coração mole’ ou se mudou fora da casa: «É menos colinhas?», questionou o apresentador. Entre risos, Rita respondeu: «É muito diferente cá fora... super tranquilo, não há discussões nem dramas, nada disso.»

O apresentador notou ainda o carinho constante do casal nas galas: «Vocês estão sempre de mãos dadas…», comentou Cláudio. Rita não escondeu o entusiasmo: «Ainda estamos assim apaixonadinhos, sempre juntinhos.»

O momento mais inesperado da entrevista surgiu quando Cláudio Ramos surpreendeu Marcelo com uma pergunta íntima: «Marcelo, como foi?». O ex-concorrente, sem rodeios, respondeu: «Estava desejoso... Se eu soubesse o que sei hoje…»