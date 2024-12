Rita assiste a tudo o que o pai de Marcelo disse sobre o seu jogo: «Muito trabalho pela frente com este sogro»

Na gala deste domingo do Secret Story - Casa dos Segredos, Rita foi expulsa pelos portugueses, deixando para trás o jogo e o namorado Marcelo.

No Dois às 10, com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Rita teve oportunidade de assistir a tudo o que Artur, o pai de Marcelo, disse sobre si ao logo das últimas semanas, especificamente algumas atitudes que teve para com o namorado. Artur nem sempre gostou do que viu no programa e nem sempre apoiou a relação. Chegou mesmo a dizer numa gala que, se pudesse falar com o filho, aconselhá-lo-ia a afastar-se de Rita e do triângulo amoroso com Ruben.

Rita garantiu que percebe que todos os comentários vêm do coração de um pai preocupado e protetor, mas que tem «muito trabalho pela frente com este sogro».

Veja toda a conversa:

Rita também recordou aquilo que aconteceu durante a gala: um comportamento de Ruben para com Rita marcou a noite e até deixou a plateia indignada. Rita ficou muito frágil ao ser recebida em estúdio, depois de ser expulsa, sem ter recebido um abraço de Ruben, que não se levantou e ainda lhe atirou duras palavras perante Portugal inteiro.

«Foi muito tempo a meter-me em segundo lugar» disse Rita, em lágrimas, ao explicar a relação que tentou ter com Ruben dentro do jogo, confessando que não o conseguia ver sem ser como jogador, caso contrário iria-se magoar. Explicou também que o que mais a incomodou foi: «Estar a viver um sonho à frente da pessoa que, cá fora, me tinha magoado tanto».

Comentando especificamente o que aconteceu na gala e que tanto deu que falar, e depois de Cristina perguntar se ambos «voltaram a cruzar olhares», Rita foi muito sincera: «Eu não o vou procurar de certeza. Se ele me quiser justificar o porquê daquilo ontem, eu ouço (...) não tenho intenção nenhuma de o procurar e de estar com ele (...) Não desculpo (...) Senti-me humilhada».