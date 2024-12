Rita vira costas a Marcelo, fazendo-o chorar compulsivamente isolado do grupo! Vejas as imagens

No Secret Story - Casa dos Segredos, Marcelo conversava com Rita, partilhando uma história da sua vida, quando a concorrente teve um comportamento que deixou o namorado magoado: abandonou a conversa de forma repentina, para ir à casa de banho, o que não agradou Marcelo.

Alice Alves interrompeu a emissão do Última Hora para que todos assistissem ao inesperado acontecimento. Marcelo isolou-se no quarto, num pranto impossível de ignorar, recebendo apoio de Rita, que não teve grande efeito.

Veja o momento:

Rita e Marcelo já tinham vivido um novo desentendimento durante o fim-de-semana. A decisão de Marcelo em manter algumas reservas dentro da casa, no que toca ao que acontece à noite, entre lençóis, gerou tensões no casal. Na gala, Cristina Ferreira confrontou a concorrente sobre a situação.

Durante a gala de domingo, dia 1 de dezembro, Rita foi chamada ao confessionário. Nas imagens, pôde ver-se que o casal fez o icónico 'sinal de consentimento', mas não avançaram com o desejo de ter uma noite especial a dois no quarto. Cristina Ferreira relembrou que o concorrente se sentia 'atormentado' ao pensar na família, que poderia estar a assistir.

«Atormentou-me mais a mim», respondeu Rita.

A concorrente passou a explicar que ficou incomodada, porque o namorado tem vindo a falar bastante da vontade de avançar para o próximo passo da relação: «Chega ao momento e lembra-se que temos famílias, mães. Está preocupado com o que está a passar lá para fora».

Sobre o futuro da relação, Marcelo acredita que a mesma não resultará caso a parceira fique a viver em Viseu. Por sua vez, Rita afirmou que não se importaria de mudar para Lisboa se fosse o caso e que o casal apenas poderá ter respostas quando estiver fora do jogo.

Sobre o assunto...

Marcelo explicou que a sua nova decisão foi tomada com a vontade de ter respeito pelas famílias de ambos, que acompanham o programa: «Foi a única coisa que prometi à minha mãe...».

No confessionário, Rita fez um longo desabafo sobre o que aconteceu: «Ele a meio da noite teve receio da família dele e da minha (... ) Achei estranho o porquê de só agora ter dito aquilo (...) De facto fiquei aqui a remoer».

Veja tudo aqui:

No quarto, Marcelo mostrou-se 'em baixo' e conversou com a namorada: «Hoje ainda nem me deste um beijo (...) Só deste na cara». Rita, por sua vez, retaliou e afirmou ter dado um beijo ao namorado, mas que o mesmo estava a dormir.

«Não estou a perceber a tua atitude», afirmou Marcelo mostrando-se chateado. Ao que Rita respondeu: «E eu não percebi a tua ontem».

O jovem começou por explicar o que sentia e o motivo pelo qual estava triste: «Achas que eu agi porquê? Por não querer? (...) És minha namorada e digo que te amo, não faz sentido pores isso em questão».

Marcelo explicou melhor à namorada o motivo pelo qual não se quis envolver com a parceira na noite passada: «Pensei nos teus e pensei que foi a única coisa que disse à minha mãe que não ia fazer»

«Tens confessionários a falar nisso e dizes-me a mim que queres. Mostras que queres e passado um bocado...», responde Rita ao mostrar-se incrédula com o motivo pelo qual o namorado não quis avançar.

«Amo-te», confessou Marcelo à namorada durante uma troca de carinhos e beijos.«Se há coisa que eu quero é que isso aconteça. Desculpa por ontem (...) Se há coisa que eu quero é estar contigo», disse ainda.

Marcelo voltou a reforçar que o motivo pelo qual não quer avançar com o acto dentro da casa é para não afetar as famílias de ambos os concorrentes, que estão a assistir ao programa.