Tensão! Em choque com segredo de Marcelo, Rita admite estar «chateada» e afasta-se do namorado

Tenso! Marcelo sente ‘afastamento’ de Rita e atira: «Ainda nem um beijinho me deste…»

Heitor revelou o segredo de Marcelo no "Secret Story", o que deixou Rita surpresa e desanimada por não ter sido ela a descobrir.

Durante o Especial, Rita comentou a ironia da situação, ao namorar com alguém que "maquilha mortos", quando costumava chamar "falecido" a Ruben.

A concorrente mostrou-se chateada com a situação e o clima entre os dois ficou tenso.

Heitor desvendou o segredo de Marcelo - «Maquilho mortos» - e as reações foram pautadas por choque e surpresa, sobretudo da parte de Rita, que não escondeu o espanto e o desânimo por não ter sido ela a carregar no botão e a descobrir o segredo do namorado.

Durante o Especial com Cristina Ferreira, logo após a descoberta do segredo, Rita mostrou-se de boca aberta e reagiu: «Ele há uns tempos disse que eu já tinha acertado no segredo dele, mas eu já tinha dito tanta coisa que até eu própria já não sabia o que lhe tinha dito».

«Claro que quando apareceu aquela pista eu disse logo que seria esse segredo, mas nem sequer me recordo de ter dito que seria o dele. Ele trabalhou bem», acrescentou Rita.

Cristina Ferreira brincou com a concorrente: «Imagine só esta ironia, entra com o falecido e neste momento namora com uma pessoa que maquilha mortos. Tem uma tendência, vou-lhe dizer».

«É uma boa ironia, eu própria dei o nome ao Ruben de falecido e fui encontrar uma pessoa que os maquilha», respondeu Rita. Quando questionada se ia dormir com Marcelo naquela noite, Rita brincou: «Não, hoje vai dormir noutra campa».

Já depois do Especial, Marcelo tentou abraçar Rita, mas sem sucesso. A concorrente admitiu estar chateada com a situação, porque queria ter sido ela a desvendar o segredo do amado.

«Nem te rias», avisou Rita. «Anda cá, agora estás chateada?», perguntou Marcelo, perante uma resposta afirmativa da parte de Rita. «Então mas em que é que eu te menti? Querias mais o que?», insistiu Marcelo. «Está bem, está encerrado o assunto», ripostou Rita.

Marcelo continuou a insistir com a namorada e perguntou se agora ela não ia falar com ele. Rita respondeu: «Não, queres que eu te diga o que sobre isso?» e o ambiente entre os dois ficou bastante tenso, com Marcelo a dizer que não ia «andar atrás» de Rita.

Numa outra ocasião, Rita comentou o assunto no quarto, já sem Marcelo por perto: «E eu vou-me apaixonar pela pessoa que maquilha mortos, quando entro aqui e durante dois meses chamo o Ruben de falecido. Isto é mesmo o destino».

Mais tarde, Rita e Marcelo conversaram sobre teorias de segredos e o concorrente mostrou-se triste com Rita por nem sequer lhe ter dado um beijinho após a descoberta do seu segredo. O clima entre os dois é ainda de alguma tensão. Marcelo mostrou-se sem paciência com Rita e esta respondeu com silêncio: «Estás-me a irritar».

Já no jardim, Marcelo e Rita voltaram a conversar e confessaram que ambos já mentiram um ao outro dentro do jogo. Rita acabou por admitir que não gosta de perder, sobretudo no segredo de Marcelo: «Tenho mau perder, sempre quis acertar no teu segredo», explicou.