Rita e Renata entram em confronto aceso: «Não me sinto com menos fome de vencer»

Rita e Renata protagonizaram mais um confronto intenso no Secret Story - Casa dos Segredos. Tudo começou quando, durante a dinâmica dos "7 Pecados", Renata apontou Rita como a concorrente que "passa mais tempo a dormir" desde a saída de Ruben.

Rita defendeu-se, afirmando: "Continuo com a mesma fome de vencer". A concorrente frisou que não concorda com a ideia de estar mais calma. Renata manteve o seu ponto de vista, explicando que não se referia à personalidade de Rita, mas sim à forma como o seu jogo mudou. Na opinião de Renata, Rita era muito mais ativa no jogo enquanto Ruben estava na casa.

Renata defendeu ainda que a dinâmica Ruben-Rita-Marcelo os levou aos três a reboque uns dos outros. Mas Rita garantiu:

«Nunca andei ao reboque de ninguém»

A discussão intensificou-se, com Renata a reforçar que a ligação com Ruben dava a Rita maior visibilidade no jogo. Rita, por sua vez, contestou, afirmando que contribuir para o jogo não significa necessariamente discutir mais ou falar mais. Acrescentou ainda que, na sua opinião, Renata, por ser mais expansiva, acaba por "se enterrar a ela própria".

Rita fez referência ainda às resposta da Juliana para Renata como sendo "curtas e grossas", em comparação com as respostas da Renata que "vai buscar 30 por uma linha" e acaba sempre por "se enterrar a ela própria".