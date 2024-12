A mensagem secreta que Ruben Silvestre enviou a Rita Almeida: qual será a resposta?

Mensagem que todos querem ler. Ruben Silvestre pede desculpa a Rita Almeida após gesto polémico na na gala do Secret Story e enviou-lhe e uma mensagem. Veja aqui o que escreveu.

O gesto de Ruben Silvestre após a expulsão de Rita Almeida do Secret Story - Casa dos Segredos gerou uma grande polémica e muita curiosidade por parte do público: Ruben recusou-se a levantar e a cumprimentar Rita com um beijo quando foi expulsa, limitou-se a dar um aperto de mão à concorrente.

Numa conversa emocional e sincera com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, desta quarta-feira, 11 de dezembro, do programa «Dois às 10», Ruben expressou o seu arrependimento pelo comportamento na gala. Visivelmente emocionado, o ex-concorrente revelou que enviou uma mensagem a Rita para se desculpar, dizendo-lhe exatamente o que partilhou durante a conversa no programa: «Enviei-lhe uma mensagem a dizer o que vinha dizer aqui», confessou Ruben, e acrescentou algo muito importante, que ainda não tinha recebido uma resposta.

Em lágrimas, Ruben lamentou o momento que aconteceu na gala e assumiu que a sua atitude no direto não foi condizente com o seu caráter e valores. No fim da conversa desabafou que quer que Rita siga em frente e que ambos possam encerrar este capítulo das suas vidas com paz e sem ressentimentos.