Ex-recruta da 1.ª Companhia emociona com declaração inesperada: «De peito cheio de orgulho e de amor»

Romana emocionou os seus seguidores nas redes sociais ao celebrar, na passada terça-feira, dia 9 de junho, a conclusão do curso da filha Ísis. Em tom emotivo, a ex-recruta da 1.ª Companhia partilhou um carrossel de fotografias e dedicou uma frase carregada de amor a cada imagem:

«Sempre estiveste ligada à música, dança, artes…», começou por escrever.

Seguiu-se uma mensagem de reconhecimento ao percurso da filha:

«Seguiste o teu coração, a tua paixão com tanto sangue, suor, lágrimas e tanta alegria também!! Conseguiste meu amor!!! Agora é continuar a voar e conquistar o mundo a dançar.»

E terminou com uma declaração de amor incondicional e fé:

«E nós vamos estar sempre aqui a apoiar, abraçar e de peito cheio de orgulho e de amor. Deus cuida desta tua filha que também é minha e guia-a em segurança e sabedoria.»

Na descrição da publicação, a cantora deixou ainda um sentido parabéns:

«Amor de mãe é mesmo gigante e cheio de emoções, de lágrimas e sorrisos, mas a gratidão é infinita. Parabéns meu amor, CONSEGUISTE!!! Agora continua a DANÇAR E VOAAAAAAA NA CONQUISTA DO MUNDO!!! BRILHA MUITO MEU AMOR.»