Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Liliana e Fábio são os protagonistas do momento: ela deixou o homem que a tinha acabado de pedir em casamento fora do Secret Story e aproximou-se dele de imediato. Desde então os dois concorrentes vivem uma polémica sem fim, mas não foram os únicos.

A cantora portuguesa Romana tem uma história semelhante: entrou num reality-show casada e apaixonou-se por outro homem - Santiago Romero - dentro da casa mais vigiada do País. Mas foi mais longe: terminou o casamento numa gala em direto e hoje vive apaixonada por Santiago, com quem tem dois filhos em comum.

Esta quinta-feira Romana esteve no programa 'Dois às 10' da TVI e recordou a sua história na Quinta em 2015, comparando-a agora com a de Liliana e Fábio No Secret Story 9.

«Estava-me a arrepiar porque estou a ter um dejavu e quando ela diz ‘ai agora acabar em direto’, eu acabei, acabei sem pensar no que eu estava a fazer. A pressão já estava a ser tanta», disse a cantora.

Romana confessou que o seu interesse «começou no segundo dia. Eu digo isto a muitas pessoas e custa-lhes acreditar porque não viveram a experiência, mas a intensidade de tudo ali dentro em 24 horas, eu posso alargar aquilo para muito mais tempo».

«As 24 horas que estamos ali vivemos e convivemos de uma forma tão intensa, somos postos à prova, há muita coisa que envolve emoções e aquilo é vivido com uma intensidade e sem contacto com o exterior, só existe aquele mundo?, sublinhou.

A cantora continuou: «Foi uma sensação horrível, parece que levei com o cupido quando olhei nos olhos dele e depois vem o racional da tua vida, o teu marido, o que é que as pessoas vão pensar. Calma, controla isso. Só que não controla nada, lá dentro é o sítio que menos podes controlar, porque vai chegar a uma altura que rebenta».

«A pessoa está lá sempre, adormece do teu lado, acorda do teu lado, às tantas é inevitável já estarmos na mesma cama. Não dá para afastar, cria-se uma conexão com aquela pessoa e também é um colo, um conforto, uma paz ali. Por mais que a gente se tente afastar, olhamos e ‘está-me a faltar qualquer coisa’», disse.

Romana recordou o momento em que terminou o casamento em direto: «Eu não fui para acabar, fui porque já estava desesperada de toda a gente me acusar e dizer ‘és casada, tem vergonha, olha as figuras que estás a fazer’. Ele (ex-marido) diz que sofreu e foi um horror, mas houve uma altura em que ele teve que me libertar».

«Há muitas duvida sempre até ao fim, enquanto as câmaras estão no meio, enquanto há jogo a acontecer. Eu fiz coisas por desespero porque não queria ser julgada», disse falando concretamente depois em Liliana e Fábio: «Não há escapatória possível para fugir a um sentimento que está a acontecer ali dentro».