Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

Ao Minuto

22:11
Leandro como líder? Bruno Simão atira: «Não vai chegar esse momento» - Big Brother
04:01

Leandro como líder? Bruno Simão atira: «Não vai chegar esse momento»

21:47
Quem será o próximo expulso? Leandro parece já não ter dúvidas - Big Brother
02:15

Quem será o próximo expulso? Leandro parece já não ter dúvidas

21:24
O barbeiro do Cristiano Ronaldo corta o cabelo a Rui... na cozinha. E é Mariana que limpa - Big Brother
01:49

O barbeiro do Cristiano Ronaldo corta o cabelo a Rui... na cozinha. E é Mariana que limpa

21:11
Lídia afirma que as colegas só fazem o que Dylan manda - Big Brother
02:17

Lídia afirma que as colegas só fazem o que Dylan manda

19:46
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque - Big Brother
02:59

Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

19:43
Festa da noite divide opiniões: Ana Cristina e Marisa Susana criticam escolhas de Joana - Big Brother
02:40

Festa da noite divide opiniões: Ana Cristina e Marisa Susana criticam escolhas de Joana

19:41
Festa da noite gera polémica: críticas a Joana e reconciliação entre Dylan e Lídia - Big Brother
02:04

Festa da noite gera polémica: críticas a Joana e reconciliação entre Dylan e Lídia

19:36
Reaproximação na Casa: Dylan e Vera fazem as pazes e selam com um abraço - Big Brother
03:12

Reaproximação na Casa: Dylan e Vera fazem as pazes e selam com um abraço

19:32
Comentário polémico: Lídia diz que “o amor não é para o Dylan” e concorrente desaba em lágrimas - Big Brother
05:18

Comentário polémico: Lídia diz que “o amor não é para o Dylan” e concorrente desaba em lágrimas

19:23
Explosão após o Especial: Dylan em confronto com Lídia e acusações multiplicam-se - Big Brother
04:38

Explosão após o Especial: Dylan em confronto com Lídia e acusações multiplicam-se

19:16
Lídia muda de visual e colegas acusam-na de querer integrar grupo rival - Big Brother
01:21

Lídia muda de visual e colegas acusam-na de querer integrar grupo rival

18:55
Missão secreta: Mariana convence colegas e revela pista misteriosa - Big Brother
04:13

Missão secreta: Mariana convence colegas e revela pista misteriosa

18:55
Marisa sonhou com o envolvimento do seu marido com Ana Cristina e comentou parte do sonho com a colega - Big Brother
03:50

Marisa sonhou com o envolvimento do seu marido com Ana Cristina e comentou parte do sonho com a colega

18:27
Caos matinal: Leandro acusado de esconder comida e provocar colegas - Big Brother
05:12

Caos matinal: Leandro acusado de esconder comida e provocar colegas

18:21
Madrugada animada: Concorrentes fazem despedida de solteira secreta a Marisa Susana - Big Brother
02:43

Madrugada animada: Concorrentes fazem despedida de solteira secreta a Marisa Susana

17:34
Indignação no quarto: Vera, Liliana e Lídia criticam rumo do jogo na Casa dos Segredos - Big Brother
05:43

Indignação no quarto: Vera, Liliana e Lídia criticam rumo do jogo na Casa dos Segredos

17:31
Vera, Liliana e Lídia acusam Raquel de não ter opinião própria - Big Brother
03:21

Vera, Liliana e Lídia acusam Raquel de não ter opinião própria

17:26
Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto» - Big Brother

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

17:23
Liliana contra Marisa Susana: «Faz-me lembrar aquelas velhas que são deixadas no altar» - Big Brother
01:53

Liliana contra Marisa Susana: «Faz-me lembrar aquelas velhas que são deixadas no altar»

16:59
Possível novo trio na casa: Ana Cristina, Bruna e Raquel - Big Brother
03:23

Possível novo trio na casa: Ana Cristina, Bruna e Raquel

16:46
Berros sem fim: Joana visivelmente irritada «Mexeram na minha mala» - Big Brother
04:31

Berros sem fim: Joana visivelmente irritada «Mexeram na minha mala»

16:31
Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5 - Big Brother

Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

16:26
De ofensas a beijos quentes. Dylan esclarece reaproximação a Vera - Big Brother
02:05

De ofensas a beijos quentes. Dylan esclarece reaproximação a Vera

16:08
Já existe uma vilã? Durante dinâmica, vive-se um ataque em matilha a Ana Cristina - Big Brother
08:32

Já existe uma vilã? Durante dinâmica, vive-se um ataque em matilha a Ana Cristina

16:04
Joana deixa aviso a Ana Cristina: «Não estás com os teus amigos lá fora» - Big Brother
03:49

Joana deixa aviso a Ana Cristina: «Não estás com os teus amigos lá fora»

Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio

  • Secret Story
  • Hoje às 15:28
Entrou casada num reality e saiu apaixonada por outro homem: cantora portuguesa viveu a história de Liliana e Fábio - Big Brother

Conheça esta história impressionante, que é muito parecida com a de Liliana e Fábio, do Secret Story 9.

Liliana e Fábio são os protagonistas do momento: ela deixou o homem que a tinha acabado de pedir em casamento fora do Secret Story e aproximou-se dele de imediato. Desde então os dois concorrentes vivem uma polémica sem fim, mas não foram os únicos. 

A cantora portuguesa Romana tem uma história semelhante: entrou num reality-show casada e apaixonou-se por outro homem - Santiago Romero - dentro da casa mais vigiada do País. Mas foi mais longe: terminou o casamento numa gala em direto e hoje vive apaixonada por Santiago, com quem tem dois filhos em comum. 

Esta quinta-feira Romana esteve no programa 'Dois às 10' da TVI e recordou a sua história na Quinta em 2015, comparando-a agora com a de Liliana e Fábio No Secret Story 9. 

«Estava-me a arrepiar porque estou a ter um dejavu e quando ela diz ‘ai agora acabar em direto’, eu acabei, acabei sem pensar no que eu estava a fazer. A pressão já estava a ser tanta», disse a cantora.

Romana confessou que o seu interesse «começou no segundo dia. Eu digo isto a muitas pessoas e custa-lhes acreditar porque não viveram a experiência, mas a intensidade de tudo ali dentro em 24 horas, eu posso alargar aquilo para muito mais tempo». 

«As 24 horas que estamos ali vivemos e convivemos de uma forma tão intensa, somos postos à prova, há muita coisa que envolve emoções e aquilo é vivido com uma intensidade e sem contacto com o exterior, só existe aquele mundo?, sublinhou.

A cantora continuou: «Foi uma sensação horrível, parece que levei com o cupido quando olhei nos olhos dele e depois vem o racional da tua vida, o teu marido, o que é que as pessoas vão pensar. Calma, controla isso. Só que não controla nada, lá dentro é o sítio que menos podes controlar, porque vai chegar a uma altura que rebenta». 

«A pessoa está lá sempre, adormece do teu lado, acorda do teu lado, às tantas é inevitável já estarmos na mesma cama. Não dá para afastar, cria-se uma conexão com aquela pessoa e também é um colo, um conforto, uma paz ali. Por mais que a gente se tente afastar, olhamos e ‘está-me a faltar qualquer coisa’», disse. 

Romana recordou o momento em que terminou o casamento em direto: «Eu não fui para acabar, fui porque já estava desesperada de toda a gente me acusar e dizer ‘és casada, tem vergonha, olha as figuras que estás a fazer’. Ele (ex-marido) diz que sofreu e foi um horror, mas houve uma altura em que ele teve que me libertar». 

«Há muitas duvida sempre até ao fim, enquanto as câmaras estão no meio, enquanto há jogo a acontecer. Eu fiz coisas por desespero porque não queria ser julgada», disse falando concretamente depois em Liliana e Fábio: «Não há escapatória possível para fugir a um sentimento que está a acontecer ali dentro». 

 

A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

Hoje às 16:22
Toda maquilhada e cada vez mais crescida, filha mais velha de Sónia Jesus brilha nas redes sociais

Toda maquilhada e cada vez mais crescida, filha mais velha de Sónia Jesus brilha nas redes sociais

Hoje às 15:20
Nunca esteve grávida? Cláudia Nayara responde a acusações: «Hoje dou por mim novamente...»

Nunca esteve grávida? Cláudia Nayara responde a acusações: «Hoje dou por mim novamente...»

Hoje às 12:30
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Hoje às 11:41
Cristina Ferreira reage a alegada separação de Sónia Jesus. E Quinaz faz revelação inédita

Cristina Ferreira reage a alegada separação de Sónia Jesus. E Quinaz faz revelação inédita

Hoje às 11:37
Morreu parente próximo de ex-concorrente do Big Brother e a despedida foi de ir às lágrimas

Morreu parente próximo de ex-concorrente do Big Brother e a despedida foi de ir às lágrimas

Hoje às 11:16
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35
Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Hoje às 16:31
Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade

Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade

2 jun, 12:07
Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Hoje às 17:26
Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Hoje às 17:26
Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Novo Ranking de Popularidade do Secret Story gera reações nas redes: Saiba quem está no top 5

Hoje às 16:31
A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

Hoje às 16:22
Vânia Sá pediu o namorado em casamento? O momento que levou a Internet ao delírio

Vânia Sá pediu o namorado em casamento? O momento que levou a Internet ao delírio

Hoje às 16:17
Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

Hoje às 15:38
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

30 set, 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

30 set, 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

30 set, 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

29 set, 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

Ontem às 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Hoje às 17:58
Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Hoje às 16:37
Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Hoje às 15:26
«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática

«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática

Hoje às 10:11
Entre rumores de separação de Vitó, Sónia Jesus celebra data especial

Entre rumores de separação de Vitó, Sónia Jesus celebra data especial

Hoje às 09:50
