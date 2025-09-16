Este concorrente do Secret Story já conheceu e privou com Ronaldinho Gaúcho

Bruno Simão tem 40 anos, vem de Cascais e é ex-futebolista. Para muitos, pode ser desconhecido, mas o novo concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 9 tem um passado marcado pelas luzes da ribalta. Aliás, até conheceu um dos maiores nomes do futebol a nível mundial.

O ex-atleta foi jogador do Benfica, mas também passou por vários clubes Europeus e do panorama nacional, entre eles Os Belenenses, Slovan Bratislava, Dinamo de Bucareste, Khazar, Casa Pia e Atlético CP.

Na sua carreira desportiva, chegou a defrontar Cristiano Ronaldo, quando ambos faziam parte dos escalões jovens do Benfica e Sporting, respetivamente. Os dois foram ainda colegas na seleção nacional Sub-17.

Além disso, Bruno Simão já privou com o astro do futebol mundial Ronaldinho Gaúcho, é amigo pessoal do ex-treinador do Sporting Rúben Amorim e também era um grande amigo do ator Rodrigo Menezes, que faleceu em 2014.

Fique ainda a conhecer o perfil do novo concorrente do Secret Story:

Pai de três filhas, considera-se competitivo e direto, não gosta de perder e entra agora no campo dos segredos para ganhar. Para si, esta é a oportunidade de marcar o golo da sua vida.