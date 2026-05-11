Após perda marcante, Carlos Areia e Rosa Bela vivem novo capítulo emocionante e a família aumenta

Depois da perda de Óscar, Carlos Areia e Rosa Bela voltaram a abrir o coração a um novo companheiro de quatro patas. O casal revelou nas redes sociais que adotou um pequeno cão chamado Amendoim, partilhando uma mensagem emotiva que rapidamente enterneceu os seguidores.

Na publicação feita no Instagram, Rosa Bela recordou o impacto da perda de Óscar, o animal que marcou durante anos a vida do casal. “Há amores que nunca se substituem. Nunca. O Óscar será sempre o nosso primeiro grande amor de quatro patas”, escreveu.

Apesar da dor continuar presente, a atriz confessou que a chegada de Amendoim trouxe uma nova luz à casa. “Gosto de acreditar que o Amendoim não chegou por acaso. Que, de alguma forma, foi o próprio Óscar a mandar-nos este bebé pequenino”, partilhou ainda.

A publicação recebeu rapidamente inúmeras mensagens de carinho dos fãs, emocionados com a forma como o casal falou sobre a perda e o novo começo ao lado do pequeno Amendoim.