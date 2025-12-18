Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Esta quarta-feira, dia 17, é dia de festa para Rosa Bela. A atriz e ex-concorrente do reality show "Dilema" assinala o 34.º aniversário e decidiu marcar a data de forma especial, partilhando no Instagram uma reflexão íntima e carregada de emoção sobre o seu percurso pessoal e profissional.

“Hoje são 34 anos de vida vivida a sério. De quedas e recomeços, de sonhos que mudaram de forma, mas nunca de verdade”, começou por escrever, num texto que rapidamente tocou os seguidores. Rosa Bela destacou ainda o caminho que tem feito ao longo dos anos, sublinhando a importância do amor em todas as fases da sua vida. “Caminhei muito. Aprendi cedo que a vida não se explica, sente-se. E em cada etapa, mesmo nas mais duras, houve sempre amor a guiar-me”, acrescentou.

Numa fase mais madura e consciente, a atriz revelou sentir-se hoje num tempo diferente. “Hoje estou aqui! Num tempo mais lento, mais consciente, onde o silêncio também ensina e o coração aprende a confiar. Trago comigo tudo o que fui. Nada foi em vão”, escreveu, deixando transparecer serenidade e gratidão.

A mensagem terminou com uma nota de esperança em relação ao futuro. “O que está por vir chega com esperança, com calma, com a certeza de que o amor verdadeiro nunca me largou. Que os 34 sejam continuação de vida inteira, de amor honesto, de luz que se renova”, concluiu.

Conhecida pelo seu percurso sólido na televisão portuguesa e pela forma discreta como vive a sua vida pessoal, Rosa Bela recebeu inúmeras mensagens de carinho e felicitações dos fãs, que elogiaram a maturidade e a sensibilidade das suas palavras.

Veja agora algumas das melhores imagens de Rosa Bela e do marido Carlos Areia na galeria de fotografias que preparámos para si.