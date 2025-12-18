Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei»

Ao Minuto

18:33
«Está destinado»: Opinião de Marisa gera tensão com Pedro - Big Brother
05:54

«Está destinado»: Opinião de Marisa gera tensão com Pedro

18:18
Ataque de ciúmes? Missão secreta de Fábio gera tensão com Liliana - Big Brother
03:52

Ataque de ciúmes? Missão secreta de Fábio gera tensão com Liliana

18:04
«Não admite a pessoa que ela é»: Ana tem opinião polémica sobre concorrente - Big Brother
03:07

«Não admite a pessoa que ela é»: Ana tem opinião polémica sobre concorrente

17:58
Liliana faz confissão inesperada a Leandro: «A minha estratégia foi por água abaixo mal ele ficou no estúdio» - Big Brother
02:32

Liliana faz confissão inesperada a Leandro: «A minha estratégia foi por água abaixo mal ele ficou no estúdio»

17:52
«Não ando atrás de ninguém, quando sinto que não sou desejada »: Liliana e Fábio pegam-se em nova discussão - Big Brother
06:08

«Não ando atrás de ninguém, quando sinto que não sou desejada »: Liliana e Fábio pegam-se em nova discussão

17:43
Tenso: Pedro compara Leandro a ex-concorrentes de outras edições - Big Brother
08:03

Tenso: Pedro compara Leandro a ex-concorrentes de outras edições

17:28
Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações - Big Brother
03:55

Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações

16:04
Polémico! Liliana fala de Pedro e não o poupa nas palavras - Big Brother
07:19

Polémico! Liliana fala de Pedro e não o poupa nas palavras

15:49
Depois de "discussão" com Leandro, Fábio revela que assistiu a tudo no confessionário - Big Brother
10:08

Depois de "discussão" com Leandro, Fábio revela que assistiu a tudo no confessionário

15:28
Leandro e Liliana juntam-se para "enganar os colegas": «Tive de estar a levar contigo» - Big Brother
03:05

Leandro e Liliana juntam-se para "enganar os colegas": «Tive de estar a levar contigo»

15:24
Liliana recorda drama com ex-noivo, Zé: «Eu sofri muito» - Big Brother
06:35

Liliana recorda drama com ex-noivo, Zé: «Eu sofri muito»

15:21
Amigos ou rivais? Leandro e Liliana esclarecem relação que os une - Big Brother
04:29

Amigos ou rivais? Leandro e Liliana esclarecem relação que os une

15:14
Leandro implacável com Liliana: «Sou obrigado a incluir-vos aos dois no mesmo pacote» - Big Brother
06:01

Leandro implacável com Liliana: «Sou obrigado a incluir-vos aos dois no mesmo pacote»

15:11
Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9 - Big Brother

Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

15:05
«O meu ex-namorado ficou no estúdio» Liliana fala sobre estratégias de jogo - Big Brother
08:03

«O meu ex-namorado ficou no estúdio» Liliana fala sobre estratégias de jogo

14:43
Leandro dirige-se a Pedro: «Estás melhor calado. Aviso-te perante a Marisa» - Big Brother
08:55

Leandro dirige-se a Pedro: «Estás melhor calado. Aviso-te perante a Marisa»

14:22
Chegou a hora de abrir o calendário do advento. Marisa recebe uma surpresa da Voz - Big Brother
05:13

Chegou a hora de abrir o calendário do advento. Marisa recebe uma surpresa da Voz

13:26
«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro - Big Brother
01:04

«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro

13:01
«Levaste um arraso»: Pedro e Leandro entram em picardia e trocam farpas mordazes - Big Brother
04:37

«Levaste um arraso»: Pedro e Leandro entram em picardia e trocam farpas mordazes

12:45
Fábio «culpa» Liliana por se ter perdido no jogo: «Deslumbrei-me com ela...» - Big Brother
05:04

Fábio «culpa» Liliana por se ter perdido no jogo: «Deslumbrei-me com ela...»

12:33
Polémica! Liliana faz afirmação sobre a entrada na casa e leva resposta aguçada de Leandro - Big Brother
01:27

Polémica! Liliana faz afirmação sobre a entrada na casa e leva resposta aguçada de Leandro

12:25
«Tive medo que nos vissem...»: Marisa revela episódio que viveu com Pedro antes de entrar na casa - Big Brother
05:21

«Tive medo que nos vissem...»: Marisa revela episódio que viveu com Pedro antes de entrar na casa

11:46
Liliana e Leandro entram em confronto: «Estavas a ridicularizar a Inês, a fazer caretas!» - Big Brother
01:46

Liliana e Leandro entram em confronto: «Estavas a ridicularizar a Inês, a fazer caretas!»

11:41
Inês acusa Fábio de ser falso: «Vives muito para a Liliana» - Big Brother
05:04

Inês acusa Fábio de ser falso: «Vives muito para a Liliana»

11:33
Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos - Big Brother
01:26

Maria Botelho Moniz quer ter mais filhos? Apresentadora surpreende com resposta a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei»

  • Secret Story
  • Hoje às 12:58
Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei» - Big Brother

Rosa Bela e Carlos Areia são casados e têm uma diferença de 47 anos. A filha do ator deixou uma mensagem a Rosa Bela sobre este amor que nutre com o pai.

Rosa Bela celebrou 34 anos com homenagem especial de Cristina Areia, filha do marido.

Rosa Bela celebrou o seu aniversário nesta quarta-feira, 17 de dezembro, completando 34 anos de vida, menos 47 do que o marido. Nas redes sociais, a atriz tem recebido várias mensagens de carinho de fãs, amigos e familiares. Entre as homenagens, destacou-se a de Cristina Areia, filha de Carlos Areia, que recorreu à sua conta de Instagram para partilhar uma sequência de fotos com a companheira do pai e lhe dedicar uma mensagem emotiva.

«Parabéns, meu amor. Hoje celebro muito mais do que o teu aniversário. Celebro a mulher incrível que és, a força tranquila que caminha ao lado do meu pai e que, quando é preciso, o leva “ao colo” com um amor imenso. És o maior apoio dele, quem lhe devolve o sorriso mais bonito, mesmo nos dias mais difíceis», começou por escrever.

Cristina Areia sublinhou ainda a amizade que encontrou em Rosa Bela: «És também a “cola” que nos mantém juntos, que acredita na família e faz tudo para a ver unida — essa família que amas de coração cheio. Nunca pensei encontrar em ti não só isso tudo, mas também uma grande amiga, uma confidente, uma inspiração. (…) Obrigada por seres quem és. Estarei sempre aqui para ti, sempre. Até ao fim do mundo».

De recordar que Carlos Areia se encontra internado após ter partido o tornozelo na sequência de uma queda, informação que foi partilhada pela própria Rosa Bela através de um comunicado.

Veja aqui a dedicatória.

 

Recorde tudo o que aconteceu ao ator...

Rosa Bela recorreu às redes sociais para revelar o que aconteceu com o marido, Carlos Areia, e atualizar o seu estado de saúde num comunicado partilhado esta quinta-feira. 

«Na madrugada de sexta-feira, o Carlos escorregou devido ao piso molhado o que resultou numa fratura no tornozelo. Infelizmente, não foi possível contar com uma ambulância disponível naquele momento, pelo que tivemos de o transportar no nosso carro até ao Hospital Garcia de Orta», referiu. 

A atriz e ex-concorrente do 'Dilema' acrescentou: «Queremos deixar um agradecimento muito especial a dois rapazes extraordinários que, num momento difícil, nos ajudaram a colocá-lo no carro com cuidado e humanidade. Nunca esqueceremos essa generosidade». 

 

«No sábado, o Carlos foi transferido novamente para o Hospital Garcia de Orta, onde se encontra atualmente internado e a ser acompanhado de forma exemplar pelo serviço de ortopedia. Devido ao estado do tornozelo, a equipa médica mantém vigilância até que esteja totalmente apto para a cirurgia», contou. 

Rosa Bela disse ainda: «O Carlos está bem, tranquilo, com o sentido de humor que tão bem o caracteriza e como costumamos dizer em brincadeira, podia ter sido pior. Esse espírito leve tem sido fundamental neste processo». 

«Agradecemos profundamente toda a preocupação, o carinho e todas as mensagens que temos recebido. Significam muito para nós. Em breve, o Carlos estará em casa a recuperar, para voltar ao palco e a fazer o que mais ama», rematou. 

Esta é a única condição que Goucha impõe para continuar a fazer o seu programa de televisão: «Odeio»

A vida mudou para José Andrade. Esta é a nova realidade do ex-noivo de Liliana: «A vida dá voltas»

Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»

Zé, ex-noivo de Liliana, reage a palavras de ex-concorrente: «A Liliana não traiu o Zé. Ela...»

Maria Botelho Moniz fala pela primeira vez sobre o regresso da 1.ª Companhia: «Tenho rédeas para agarrar esta tropa»
Entre "quedas e recomeços", Rosa Bela assinala momento marcante: "Nada foi em vão"

Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Há 25 min
Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Há 1h e 10min
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Há 1h e 18min
Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Há 1h e 19min
25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

Há 2h e 8min
1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

Há 2h e 55min
Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

Ranking de Popularidade: Gangue dos Frescos no pódio e uma concorrente a «afundar-se» no top 6 do SS9

Há 3h e 30min
Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

15 dez, 11:13
Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece
02:51

Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece

Hoje às 02:29
«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro
01:04

«Sabes que te amo? Gosto tanto de...»: Marisa perde-se de amores nos beijos de Pedro

Hoje às 13:26
A vida mudou para José Andrade. Esta é a nova realidade do ex-noivo de Liliana: «A vida dá voltas»

A vida mudou para José Andrade. Esta é a nova realidade do ex-noivo de Liliana: «A vida dá voltas»

Hoje às 11:38
Entre "quedas e recomeços", Rosa Bela assinala momento marcante: "Nada foi em vão"

Entre “quedas e recomeços”, Rosa Bela assinala momento marcante: “Nada foi em vão”

Há 25 min
Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Há 1h e 10min
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Há 1h e 18min
25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

Há 2h e 8min
1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

Há 2h e 55min
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior
03:20

Fábio «explode» de vez com Liliana. E esta acusa-o do pior

Ontem às 18:12
Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

12 dez, 12:42
Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Jéssica Vieira abre o coração: "O Natal foi perdendo a magia"

Hoje às 08:07
Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

Jéssica Galhofas enfrenta fase difícil: "Nem sempre tudo é um mar de rosas"

Ontem às 21:55
Há uma coisa que Jorge Guerreiro ainda não fez desde que saiu do "Big Brother Famosos": "Por minha culpa"

Há uma coisa que Jorge Guerreiro ainda não fez desde que saiu do "Big Brother Famosos": "Por minha culpa"

Ontem às 15:48
Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Ontem às 09:50
Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Ontem às 09:33
