Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei»

Rosa Bela celebrou 34 anos com homenagem especial de Cristina Areia, filha do marido.

Rosa Bela celebrou o seu aniversário nesta quarta-feira, 17 de dezembro, completando 34 anos de vida, menos 47 do que o marido. Nas redes sociais, a atriz tem recebido várias mensagens de carinho de fãs, amigos e familiares. Entre as homenagens, destacou-se a de Cristina Areia, filha de Carlos Areia, que recorreu à sua conta de Instagram para partilhar uma sequência de fotos com a companheira do pai e lhe dedicar uma mensagem emotiva.

«Parabéns, meu amor. Hoje celebro muito mais do que o teu aniversário. Celebro a mulher incrível que és, a força tranquila que caminha ao lado do meu pai e que, quando é preciso, o leva “ao colo” com um amor imenso. És o maior apoio dele, quem lhe devolve o sorriso mais bonito, mesmo nos dias mais difíceis», começou por escrever.

Cristina Areia sublinhou ainda a amizade que encontrou em Rosa Bela: «És também a “cola” que nos mantém juntos, que acredita na família e faz tudo para a ver unida — essa família que amas de coração cheio. Nunca pensei encontrar em ti não só isso tudo, mas também uma grande amiga, uma confidente, uma inspiração. (…) Obrigada por seres quem és. Estarei sempre aqui para ti, sempre. Até ao fim do mundo».

De recordar que Carlos Areia se encontra internado após ter partido o tornozelo na sequência de uma queda, informação que foi partilhada pela própria Rosa Bela através de um comunicado.

Rosa Bela recorreu às redes sociais para revelar o que aconteceu com o marido, Carlos Areia, e atualizar o seu estado de saúde num comunicado partilhado esta quinta-feira.

«Na madrugada de sexta-feira, o Carlos escorregou devido ao piso molhado o que resultou numa fratura no tornozelo. Infelizmente, não foi possível contar com uma ambulância disponível naquele momento, pelo que tivemos de o transportar no nosso carro até ao Hospital Garcia de Orta», referiu.

A atriz e ex-concorrente do 'Dilema' acrescentou: «Queremos deixar um agradecimento muito especial a dois rapazes extraordinários que, num momento difícil, nos ajudaram a colocá-lo no carro com cuidado e humanidade. Nunca esqueceremos essa generosidade».

«No sábado, o Carlos foi transferido novamente para o Hospital Garcia de Orta, onde se encontra atualmente internado e a ser acompanhado de forma exemplar pelo serviço de ortopedia. Devido ao estado do tornozelo, a equipa médica mantém vigilância até que esteja totalmente apto para a cirurgia», contou.

Rosa Bela disse ainda: «O Carlos está bem, tranquilo, com o sentido de humor que tão bem o caracteriza e como costumamos dizer em brincadeira, podia ter sido pior. Esse espírito leve tem sido fundamental neste processo».

«Agradecemos profundamente toda a preocupação, o carinho e todas as mensagens que temos recebido. Significam muito para nós. Em breve, o Carlos estará em casa a recuperar, para voltar ao palco e a fazer o que mais ama», rematou.